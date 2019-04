CPI : A La Haye, KKB savoure la libération de Charles Blé Goudé

Kouadio Konan Bertin dit KKB était à nouveau à La Haye pour une rencontre avec Charles Blé Goudé. L'ancien président des jeunes du PDCI était heureux de retrouver son ami jouissant de sa liberté, même si elle est pour l'instant assortie de conditions.

Nouvelles retrouvailles entre Charles Blé Goudé et KKB

KKB, Kouadio Konan Bertin, fait partie de ces Ivoiriens qui se sont régulièrement rendus à la prison de Scheveningen à La Haye pour rendre visite à laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. En dépit des critiques et autres pressions, l'ancien Député de Port-Bouët n'a jamais caché ses amitiés avec l'ancien leader des jeunes patriotes. Aussi, après l'acquittement et la libération sous conditions de ce dernier et son mentor Laurent Gbagbo, KKB s'est à nouveau rendu aux Pays-Bas pour savourer cette libération de son ami.

La rencontre entre les deux jeunes leaders de la politique ivoirienne a eu lieu à l'Hôtel Crowne Plaza Den Haag - Promenade de La Haye où réside Blé Goudé en attendant que le greffe de la CPI lui trouve un pays d'accueil. Ses retrouvailles se sont déroulées dans une ambiance très conviviale. En témoignent les images publiées sur les réseaux sociaux par le candidat malheureux de la présidentielle 2015.

Aussi, Kouadio Konan Bertin s'est-il exclamé après cette rencontre : "Il était en prison, je l'ai visité. Maintenant qu'il est en liberté, je me réjouis avec lui."

KKB, faut§il le rappeler, avait été reçu en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour évoquer la question du retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire.