Côte d'Ivoire: Le Pdci-Rda célèbre ses 73 ans ce mardi 9 avril

Cette célébration sera ponctuée par une importante conférence animée par le professeurà Lla demande du comité des Sages avec pour thème : "Le Pdci-Rda, hier, aujourd'hui et toujours". Pour le Secrétaire exécutif parti septuagénaire, Maurice Kakou Guikahué "l’anniversaire du 9 avril 2019, est la célébration de la victoire des militants de conviction du Pdci sur les militants à conditions du Pdci-Rda". Il a donc appelé les militants et les militantes à sortir massivement pour montrer ''que le Pdci-Rda a été et sera toujours le plus grand parti de Côte d’Ivoire''. À cette occasion, le comité des sages procédera également au lancement d'un cadre de rencontres, d’échanges et de dialogue intergénérationnel qui se tiendra chaque mois dénommé "les mercredis du Pdci-Rda"