Kigali: Gon Coulibaly échange avec les entrepreneurs et étudiants ivoiriens

En marge du CEO Forum qui s'est tenu à Kigali (Rwanda) du 25 au 26 mars 2019, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a échangé avec des chefs d'entreprise et étudiants ivoiriens.

A Kigali, Gon Coulibaly rencontre des ressortissants ivoiriens

Amadou Gon Coulibaly s'est réjoui de la participation des entreprises ivoiriennes ou installées en Côte d'Ivoire. Pour lui, la présence d'une quarantaine d'entre elles témoigne du dynamisme du secteur privé du pays et de sa volonté de conquérir d'autres horizons. Toutes choses qui lui permettront, a-t-il dit, de prendre une part plus importante dans l'ambition du pays d'être émergent à l'horizon 2020.

Les deux parties ont échangé sur une diversité de thématiques, dont la nécessité d'avoir un capital humain de qualité dans les entreprises, la représentativité des femmes dans les instances de direction, la fiscalité, la création de pôles économiques régionaux à travers le pays.

Le Premier Ministre et les entrepreneurs ont également discuté des performances de l'économie ivoirienne au cours de ces dernières années, tout comme des défis socio-politiques et économiques à relever pour la rendre plus robuste.

Amadou Gon Coulibaly a également rencontré les étudiants ivoiriens de Kigali. Ceux-ci lui ont exprimé leur préoccupation de trouver des stages de formation au pays. Chose dont il a dit avoir pris bonne note. Il leur a demandé d'être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire au Rwanda.

Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, est arrivé le 24 mars à Kigali au Rwanda, où il participe à la 7ème édition du Africa CEO Forum.