Égypte : Abdel Fattah Al-Sissi à Abidjan pour signer des accords

Abdel Fattah Al-Sissi , le Président de l’ Égypte, sera en Côte d’Ivoire dès la soirée de ce mercredi afin de renforcer les liens entre les deux pays. Le numéro un égyptien devrait signer des accords commerciaux lors de l’étape abidjanaise de sa tournée ouest-africaine.

Abdel Fattah Al-Sissi veut relancer la relation bilatérale avec Abidjan

Ce mercredi, Abdel Fattah Al-Sissi devrait être accueilli à l’aéroport international Félix Houphouët Boigny d’Abidjan par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Dès le lendemain de sa venue en terre ivoirienne, c’est-à-dire jeudi, Abdel Fattah Al-Sissi, s’entretiendra avec le chef de l’État à la suite de la signature d’accords de coopération entre Abidjan et Le Caire.

Il faut noter que ces deux pays l’Égypte et la Côte d’Ivoire entretiennent une relation diplomatique vielle de près de 46 ans, depuis le 07 décembre 1973.

Selon un document du ministère des Affaires étrangères, les échanges globaux entre la Côte d’Ivoire et l’Égypte se sont établis en 2018 à 31,968 milliards de francs CFA contre 32,464 milliards de francs CFA en 2017.

Cette visite de son président pourrait permettre à l’Égypte de quitter la 50e place qu’il occupe au classement de pays clients de la Côte d’Ivoire et aussi la 35e chez les fournisseurs du pays d’ Alassane Ouattara.

« La Côte d’Ivoire importe d’Égypte des céréales, du riz semi-blanchi, du sucre, des produits laitiers, des fruits et légumes frais, des combustibles minéraux, des matières bitumineuses, des huiles, du sel, du soufre, de la chaux, du ciment, des machines, du matériel électrique, du papier et du carton, du matériel de construction, des produits chimiques, du plastique, du caoutchouc et divers autres biens de consommation », indique une note d’information reçue par l’AIP (Agence ivoirienne de Presse).

Il faut noter que l’importation de produits de la Côte d’Ivoire vers l’Égypte n’est pas non plus très importante. Ces exportations ivoiriennes « sont très faibles et sont essentiellement composées de café vert, de tourteaux de cacao et de bois transformé », selon cette même note.

Après la Côte d’Ivoire, Abdel Fattah Al-Sissi qui était déjà en Guinée se rendra au Sénégal.