Côte d’Ivoire : En tournée au nord, Guillaume Soro rattrapé par son passé

Guillaume Soro est en pleine tournée dans le nord pour toucher du doigt les réalités de ces populations du septentrion ivoirien. L'un des followers du président du Comité politique (CP) a tenu à lui rappeler un pan de son passé dans cette région.

Guillaume Soro, ses résultats scolaires

Depuis sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro s'est lancé à l'assaut des populations et autres personnalités ivoiriennes pour leur faire part de sa vision de la Côte d'Ivoire de demain. Dans le département de Dabakala, l'ancien Secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) plaignait des jeunes adolescentes qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école, malgré leur âge avancé.

Il a toutefois promis de les inscrire dans des cours d'alphabétisations pour rattraper leur retard. Le Député de Ferkessédougou a par ailleurs procédé à la pose de la première pierre d'une école dans une localité du nord, témoignant ainsi son amour pour l'instruction.

Il était cependant loin de s'imaginer que ses "anciens dossiers" sur son cursus scolaire allaient être présentés à la face du monde. Kader Diarrassouba, qui a décidé de fouillé dans le passé de Soro Guillaume, a publié sur Twitter, le classement de ce dernier alors qu'il était en classe de CM1 à Ouaninou durant l'année scolaire 1882-983. Selon le document dont nous avons reçu copie, l'ancien Premier ministre était classé 4ème avec une moyenne de 6,18 sur un effectif de 18 élèves.

Surpris par cette publication, le natif de Diawala a tweeté sur son compte officiel : « Han ! Où tu as trouvé ça ? Et si j’étais dernier tu allais me honnir cadeau ! »