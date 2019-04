Football/ Le Psg propose un salaire de près de 100 millions de Fcfa par semaine à Wilfried Zaha

Wilfried Zaha qui avait annoncé recemment dans les medias qu'il voulait quitter Cristal Palace pour un club disputant la ligue des champions, est très courtisé par des grands clubs d'Europe dont le Le Paris Saint Germain qui a formulé une belle offre pour l'ivoirien de 26ans.

Le Psg en pole position pour recruter Wilfried Zaha

Le virevoltant attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, réalise une belle saison chez les Eagles. L'ivoirien qui a déjà inscrit huit buts et délivré huit passes décisives en Premier League cette année souhaiterait quitter le club anglais afin d’aller dans une équipe qui disputera la Ligue des champions, à en croire le Daily Express.

Après le Boroussia Dortmund (Allemagne), plusieurs nouveaux clubs se sont positionnés pour faire venir Wilfried Zaha lors du prochain mercato. Il s'agit d'Arsenal(Angleterre), de Tottenham (Angleterre), de l'Inter Milan(Italie) et le PSG (France). Selon certains médias français, Il semblerait que les Parisiens soient les favoris pour faire venir l’attaquant de 26 ans, car ils pourraient lui offrir un juteux salaire. Paris serait prêt à mettre environ 75 M€ (plus de 49 milliards de fcfa) pour l’international ivoirien, dont le contrat à Crystal Palace expire en 2023 . De plus, le cbub de la capitale française proposerait un enorme salaire d'environ 150000€ (soit plus de 98 millions de fcfa). Une offre qui interresserait bien l'ivoirien, mais son club demanderait un peu plus.

Selon les informations du Daily Mail, les dirigeants de Crystal Palace se seraient résignés à voir partir Wilfried Zaha. Cependant, l'attaquant de 26 ans ne sera pas bradé. Ainsi, il faudra sortir le chéquier pour le PSG ou les autres prétendants. 92 M€ (plus de 60 milliards de fcfa), c’est la somme qu’il faudrait débourser afin de s’attacher les services de l’international ivoirien.