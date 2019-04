Football: Tottenham prêt à investir plus de 29 milliards de Fcfa pour Wilfried Zaha

L’international Ivoirien évoluant à Cristal Palace en Angleterre, Wilfried Zaha (25 ans), homme à tout faire de son équipe, attise les convoitises d’une autre formation anglaise encore plus huppée. À en croire certains médias occidentaux, Tottenham se préparerait à formuler une offre assez alléchante pour recruter le virevoltant ailier droit ivoirien.

Tottenham prêt à investir plus de 29 milliards de Fcfa pour Wilfried Zaha

Wilfried Zaha totalise 8 buts en 31 matches de Premier League et fait partie des hommes décisifs de Cristal Palace depuis deux saisons. Ses belles prestations en championnat attirent de nombreux clubs, dont Tottenham, qui s’apprêteraient même à faire une offre mirobolante de 45 millions d’euros (soit 29 milliards de F CFA) pour l’international Ivoirien.

Sous contrat avec Crystal Palace jusqu’en juin 2022, Wilfried Zaha, qui a récemment affiché ses ambitions de jouer la Ligue des champions, pourrait ne pas aller au bout de son bail avec les Eagles. L’ailier ivoirien, qui a refusé une offre exceptionnelle venue de Chine, est également courtisé en Allemagne, notamment par le Borussia Dortmund.

Qui est Wilfried Zaha ?

Wilfried Armel Zaha, né le 10 novembre 1992 à Abidjan, a débarqué avec sa famille à Londres, alors qu'il était âgé de quatre ans. Il a intégré à l’âge de 10 ans, le centre de formation de Cristal Palace, et il a signé son premier contrat professionnel en 2009. Ces belles performances avec Cristal Palace vont lui permettre d’être avec élu meilleur jeune joueur de l'année 2012 en premier League, alors qu’il n’avait que 19 ans. Le 14 novembre 2012, Zaha dispute ses premières minutes en équipe A d'Angleterre lors d'un match amical face à la Suède, et ce, après avoir fait ses preuves avec les sélections anglaises de moins de 19 ans et Espoirs.

Il rejoint Manchester United en 2013 avant d'être prêté l’année suivante à Cardif City. Depuis 2014, Zaha est revenu avec son club formateur, Cristal Palace, où il s'est imposé comme le joueur le plus décisif de l'équipe. Mais en 2016, Wilfried Zaha a pris l’énorme décision d'opter de jouer pour les Éléphants de Côte d'Ivoire au détriment de l'Angleterre.

Wilfried Zaha, ses actions dans l'humanitaire

Au delà du football, Wilfried Zaha est un homme au grand cœur. l'Ivoirien a une fondation portant son nom, Zaha Foundation, qui vient en aide à des nécessiteux, ainsi qu'aux personnes malades. Le lundi 8 avril dernier, il a été honoré à Londres par une organisation non-gouvernementale dénommée, ‘’ Football and Peace’’ œuvrant pour la promotion de la paix entre les communautés du monde entier, en raison des actions menées par sa fondation.

" Merci à la Fondation Football For Peace Global de m'avoir invité ce soir et de son prix de philanthrope. Je suis fier de ce que ma mère et moi avons accompli, et je suis impatient de poursuivre notre travail au Royaume-Uni et en Côte d'Ivoire", avait tweeté Zaha après avoir reçu son prix.