Côte d'Ivoire : L' armée ivoirienne réceptionne le CASA C295, ce jeudi

Le Président Alassane Ouattara a entrepris de doter l' armée ivoirienne d'équipements militaires de pointe. L'avion C295 qui a récemment été acquis sera réceptionné, ce jeudi, par le ministre de la Défense Hamed Bakayoko.

Un avion de transport de troupes pour l' armée ivoirienne

À l'issue du Conseil des ministres du 6 mars dernier, le Président Ouattara, chef suprême des armées, avait procédé à une vaste nomination au sein de l'armée ivoirienne. Ce réaménagement de la grande muette est intervenu après que le chef de l'État ivoirien ait doté les FACI d'un important équipement militaire, renforçant ainsi la force de frappe et la mobilité de la défense ivoirienne.

Une partie de ces équipements a d'ores et déjà été réceptionnée et stockée dans les poudrières ivoiriennes. Nous apprenons par ailleurs que ce jeudi 25 avril 2019, le ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, présidera la cérémonie officielle de réception du CASA 295. Il s'agit d'un avion-cargo tactique militaire développé en Espagne par Airbus Defence and Space. Et la Côte d'Ivoire est le 28e pays au monde à exploiter cet aéronef.

À en croire Bernhard Brenner, Directeur Ventes et Marketing du constructeur : "Le C295 a démontré ses performances exceptionnelles dans les conditions extrêmes propres à l’Afrique subsaharienne. Cet appareil changera la donne pour la Côte d’Ivoire, et nous sommes vraiment fiers que notre famille C295 compte désormais un nouvel opérateur."

Après la levée de l'embargo sur les armes, les autorités ivoiriennes entendent bâtir une armée prête à toutes les éventualités, aussi bien par la qualité des hommes que par les équipements qui composent la poudrière.

Serait-ce en prélude à l'élection présidentielle de 2020 qui s'annonce avec quelques tensions entre les leaders politiques ?