Côte d'Ivoire: recrutement spécial d'instituteurs, les précisions de l’État

Le gouvernement ivoirien avait annoncé le recrutement de 10 300 enseignants contractuels par voie de concours. Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu à Yamoussoukro, le mercredi 24 avril 2019, les autorités ivoiriennes ont fait des précisions sur ces concours exceptionnels.

Un recrutement en une seule phase

Au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le Conseil a adopté une communication portant sur les concours exceptionnels de recrutement d' enseignants contractuels pour la session 2019. Selon Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement, ce recrutement entre dans le cadre de la "politique de l' école obligatoire pour les enfants de six à seize ans". À l' en croire, cette politique nécessite un personnel de qualité et en nombre suffisant afin de couvrir les immenses besoins qui se font ressentir dans certaines localités de la Côte d'Ivoire.

Ainsi, l' État a-t-il décidé, par voie de concours exceptionnels, de recruter 10 300 enseignants contractuels pour le préscolaire, le primaire et le secondaire. Ce, en plus des recrutements annuels de jeunes diplômés formés dans les CAFOP (Centre d'animation et de formation pédagogique).

En outre, le ministre de la Communication et des Médias a souligné que les "concours se dérouleront en une seule phase d'admission définitive sur la base d' épreuves qui seront uniquement écrites". Les compositions se dérouleront à Abidjan, Abengourou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korhogo, Man, Odienné, San Pédro et Man en ce qui concerne le recrutement d’instituteurs adjoints contractuels. Les concours exceptionnels de recrutement de professeurs contractuels de collège et de professeurs contractuels de lycée se tiendront uniquement à Abidjan.

Par ailleurs, le gouvernement invite les personnes désireuses de se porter candidat à s'inscrire numériquement sur le site internet de la Direction des examens et concours (DECO) et de déposer physiquement leurs dossiers de candidature dans les directions régionales ou départementales du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

L'annonce du recrutement exceptionnel par voie de concours de 10 300 enseignants contractuels a été faite le 23 mars 2019 par Mariam Dosso Nimaga, directrice des examens et concours.

Les épreuves écrites se dérouleront le 28 avril pour les enseignants contractuels adjoints du préscolaire et du primaire, le 4 mai pour les enseignants contractuels du collège et le 5 mai pour les enseignants contractuels du lycée.