Couper-décaler : grosse polémique autour de Safarel Obiang

L’un des artistes du couper-décaler les plus en vogue du moment, Safarel Obiang, présentement en tournée aux Etats-Unis a crée la polémique sur la toile après plusieurs publications dans lesquelles l’artiste affiche avec fierté des gros paquets de billets de banque.

Tout semble aller pour le mieux pour l’artiste chanteur et chorégraphe ivoirien, Safarel Obiang qui, en plus de connaître un succès phénoménal, semble amasser de gros sous, à la vue de nombreuses publications sur les réseaux sociaux où l’on aperçoit l’artiste affiché ses billets de banque. Présentement en tournée aux Etats-Unis depuis quelques semaines, Safarel a encore fait parler de lui en publiant sur sa page facebook une vidéo de lui dans un marché. Dans cette vidéo ayant pour légende ‘’ après le travail, vient le divertissement’’, l’artiste brandit fièrement plusieurs billets de banque. Ces différentes publications du Safking Safarel Obiang ont écœuré plusieurs internautes qui ne sont pas passé par quatre chemins pour lui signifier cela dans les commentaires.

‘’ Quand un pauvre devient riche même le chien le saura. Personne n'est jaloux de toi Safarel, nous t’aimons bien, nous aimons aussi ta musique. Ton argent, c'est ton argent, tu as réussi aujourd'hui nous sommes fiers de toi. Mais pourquoi toujours exposer ton argent ainsi. Ou bien si tu ne fais pas cela, nous ne sauront pas que tu as de l'argent ? Vas y doucement, l’homme n’est rien et puis, il y a trop de choses dans ce monde ‘’ , a commenté un internaute. Quand un autre lui conseillais de ne pas prendre l’exemple de certains artistes qui sont aujourd’hui à la traîne. ‘’ Tu commences à déconner. Cela fait 3 fois maintenant que tu postes ce genre de choses, soit des photos ou des vidéos, si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ta place. Aujourd'hui, regarde Arafat DJ, il a exposé ses voitures et ses maisons et aujourd’hui, il n’a plus d’issue. Sinon une chose est sûre, c’est un mouvement de temps, ton étoile ne brillera pas éternellement. Et le jour, tu tomberas malade, où il t’arrivera un malheur, il y aura personne pour te soutenir si tu continues ainsi ‘’

Mais face à ces commentaires, d’autres internautes se sont érigés en défenseurs de l’artiste, car, selon eux, Safaral Obiang, mérite de jouir pleinement de ses moments de gloire.

‘’La jalousie et la sorcellerie vont tuer des gens un matin. Quand il était dans sa galère, il a sûrement rêvé de faire cela un jour, et aujourd’hui, il réalise sont rêve tout simplement. C’est quoi votre problème, est ce que c’est votre argent. Le jour, vous gagnez votre argent, faite en ce que voulez’’ affirmait une fan de l’artiste.

Pour sa part Safarel Obiang, qui n’a répondu à aucun commentaire, a annoncé la sortie d’un nouveau single intitulé ‘’ Sauter Sauter’’, dans la soirée de ce jeudi 25 avril. Cette attitude de Safarel Obiang pourrait certainement être une stratégie marketing afin de braquer les projecteurs sur lui avant la sortie de son dernier bijou.