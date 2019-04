Côte d'Ivoire: au tour d'Ahoussou Jeannot de "libérer le tabouret" ?

Ahoussou Jeannot Kouadio est sans doute sur la sellette. Le président du Sénat ivoirien a été interpellé par Adama Bictogo, qui lui a demandé de clarifier sa position à propos du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, coalition au pouvoir). Comme il l' avait fait avec Guillaume Soro.

Ahoussou Jeannot va-t-il "libérer le tabouret" ?

Et revoilà Adama Bictogo ! Cet ancien ministre de l' Intégration africaine, proche d'Alassane Ouattara, avait ouvertement demandé à Guillaume Soro de choisir son camp. Avant le congrès du RHDP, qui s'est tenu le 26 janvier 2019, l'homme d'affaires ivoirien a reproché à Guillaume Soro de "s' asseoir sur deux partis politiques".

"Nous n’ avons jamais vu cela. On ne peut s’ asseoir sur deux partis politiques. Donc c’ est clair qu’ à partir du 26 janvier, le RHDP en tant que parti politique doit se retrouver dans l’ ensemble des composantes de la République de Côte d’ Ivoire parce que la mauvaise foi de certaines personnes gêne. À partir du 26 janvier, nous assumons notre histoire, nous assumons notre gouvernance parce que nous n’ avons pas peur de notre bilan. À partir de ce moment, c’ est clair qu’ aussi bien au niveau des institutions que des ministères", clamait Adama Bictogo.

La suite, on la connaît. Le député de Ferké a rendu le tablier le 8 février 2019, quittant ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro a manifesté son désir ne pas rejoindre le RHDP et a "libéré le tabouret".

Le cas Soro réglé, le secrétaire national chargé des relations avec les autres partis politiques au sein du Rassemblement des républicains (RDR) jette désormais son dévolu sur Ahoussou Jeannot. Samedi 27 avril 2019, présent à une cérémonie des populations du Bafing (nord-ouest du pays), en l' honneur d' Alassane Ouattara, il s 'est adressé en sourdine au président du Sénat.

"Il y a quatre mois, nous avons parlé clarification et il y a eu clarification. Mais il y en a encore qui continue de louvoyer. Je les entends dire, je suis fidèle à gauche et loyal à droite. La politique se nourrit de courage et d’ autres valeurs. On ne peut être PDCI la nuit et RHDP le jour. Allez-y leur dire que notre patience a atteint ses limites", a prévenu cet intime du chef de l'Etat.

Il ne s'est pas arrêté là. Pour lui, conformément au règlement du Sénat, le président de cette institution doit refléter la majorité politique. Le président du Sénat doit être RHDP et c’est tout.

Ahoussou Jeannot ne cache pas son désir de voir se réconcilier Henri Konan Bédié et le chef d'Etat ivoirien. L’ancien ministre d’État auprès du président, chargé des Relations avec le Parlement et les institutions n' a pas pris part au premier congrès du RHDP. Il a toujours réussi à nager entre deux eaux, le RHDP et le PDCI, refusant toute position tranchée. L' homme qui a rencontré Bédié pour la première fois en 1975 espère pouvoir réussir sa mission de réconciliation.

Cependant, il avait bandé les muscles peu avant le congrès du 26 janvier. "Je vous confirme que je n’irai pas au congrès du RHDP le 26 janvier (…) on ne naît pas avec les postes, on ne meurt pas avec les postes", avait-il coupé.

Guillaume Soro a démissionné après l'appel de Bictogo à "libérer le tabouret". Ahoussou Jeannot Kouadio lui emboîtera-t-il le pas ?