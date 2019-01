Côte d'Ivoire : Congrès du RHDP, l'ultimatum de Charles Gnahoré à Guillaume Soro

A mesure que le Congrès constitutif du RHDP approche, la pression s'accentue sur Guillaume Soro. Après Adama Bictogo, c'est Charles Gnahoré qui a clairement menacé de destitution le Chef du Parlement s'il ne participe pas à cette assemblée de la majorité présidentielle.

Les menaces de Charles Gnahoré envers Guillaume Soro

Adama Bictogo, PCO du Congrès constitutif du RHDP, annonçait que celui qui n'adhère pas à cette plateforme politique au soir du 26 janvier 2019, qu'il « libère le tabouret ». Guillaume Soro, qui se sentait directement indexé par le Député d'Agboville, avait alors répliqué : « J’ai entendu quelqu’un dire qu’il va me chasser (de son poste de président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, NDLR). Il veut m’humilier ou il veut m’insulter ? Il peut me chasser moi ? »

Cependant, l'Honorable Charles Gnahoré vient d'enfoncer le clou quant aux risques que coure Guillaume Kigbafori Soro à ne pas prendre part aux assises du RHDP unifié. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le Député de Bouaké a quasiment supplié le Président de l'Assemblée nationale. « Grand frère Soro Guillaume, ta place est dans le RHDP. Oui, aujourd’hui c’est vrai, tu peux penser que tu as des supporters, ce sont des nouveaux supporters même d’ailleurs. Aujourd’hui le monde évolue. La jeunesse ce n’est pas forcément l’âge, la jeunesse c’est aussi la sagesse. Grand frère moi je te prie de venir à ce congrès. Il faut que tu sois à ce congrès, viens prendre toute ta place dans le Rhdp », a plaidé le Président du mouvement Force 2015, mouvement proche d'Alassane Ouattara, avant de lui lancer cet ultimatum :

« Maintenant vraiment si tu ne vas pas à ce congrès, et comme tu as été élu président de l’assemblée nationale grâce au Rhdp, d’aucuns disent qu’on ne peut pas t’enlever, il n’y a pas de loi sans exception, forcément on peut trouver un mécanisme pour t’enlever. Si on doit arriver à cela, je serai à la tête de cette action pour que tu laisses la place et qu’un vrai Rhdp vienne à la tête de l’assemblée nationale. C’est la même chose pour mon papa Jeannot Ahoussou s’il ne veut pas du Rhdp qu’il démissionne. »

Notons que le samedi dernier, le Président Alassane Ouattara et Soro Guillaume ont eu un tête-à-tête au domicile présidentiel.

Eu égard à toutes ces pressions, Guillaume soro finira-t-il par prendre part au Congrès constitutif du RHDP unifié ?

Wait and see !