Côte d'Ivoire : Beugré Mambé veut réconcilier Ouattara et Bédié

Dans la guéguerre opposant Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, Beugré Mambé entend jouer un rôle déterminant afin de rapprocher les deux ex-alliés. Le gouverneur du District d'Abidjan était donc à la tête de la délégation de la chefferie atchan qui s'est rendue à Daoukro pour rencontrer le président du PDCI.

Beugré Mambé en mission commandée à Daoukro

Cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), Robert Beugré Mambé entretient de bonnes relations avec le Président Alassane Ouattara. Aussi, le Gouverneur du District autonome d'Abidjan a viré au RHDP unifié, et s'active autant que possible pour que le parti présidentiel remporte les élections de 2020. Mais le divorce entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ne semble pas faciliter les choses. Aussi, l'ancien ministre de la Francophonie a décidé de prendre son bâton de pèlerin pour rapprocher les parties.

C'est ainsi qu'il a conduit la délégation des Chefs atchans, communauté dont il est issu, à Daoukro, ce mardi, pour rencontrer le président Bédié. L'audience accordée par le Sphinx de Daoukro à la délégation d'Abidjan s'est déroulée dans une ambiance très conviviale. Le chef de file du parti septuagénaire devrait prononcer un discours face à ses hôtes.

Il faut noter que les chefs atchans avaient rencontré le Président Alassane Ouattara, le week-end dernier, pour lui exprimer leurs craintes par rapport à l'élection présidentielle de 2020.

L'on s'interroge cependant si le Gouverneur Robert Beugré Mambé parviendra à ramener le Président Bédié dans la majorité présidentielle eu égard à la profondeur de ses dissensions avec le Président Ouattara.