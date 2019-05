Côte d'Ivoire: CIE-SODECI, bientôt la fin du monopole ?

Amadou Gon Coulibaly a présidé ce mercredi 1er mai 2019 la traditionnelle cérémonie de la fête du Travail. Au cours de son allocution, le colonel Traoré Dohia Mamadou, secrétaire général de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire (FESACI), a plaidé pour la fin du monopole de la CIE et la SODECI. Le Premier ministre ivoirien a fait une grosse révélation sur la question.

La CIE et la SODECI pourraient perdre leur monopole

La CIE (Compagnie ivoirienne d'électricité) et la SODECI (Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire) seraient-elles en passe de perdre leur monopole dans le secteur de l'eau et de l'électricité ? Les échanges entre Amadou Gon Coulibaly et les travailleurs, ce mercredi 1er mai 2019, à l'occasion de la fête du Travail, ont ouvert une brèche.

Le colonel Traoré Dohia Mamadou, qui s'exprimait au nom de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, est allé dans le sens de la fin du monopole de la CIE et de la SODECI. Le secrétaire général de la FESACI a demandé au gouvernement de mettre un terme au monopole des deux entreprises dans le secteur de l'électricité et de l'eau.

" Relativement au secteur eau-électricité, promesse avait été faite par SEM le président de la République le 1er mai 2017 de libéraliser ce secteur afin de mettre fin au monopole de la SODECI et de la CIE. Nous restons à ce jour, dans l’attente de la matérialisation de cet engagement pour le bien-être de nos populations", a rappelé le responsable syndical.

Amadou Gon Coulibaly a eu une réponse sans équivoque. Le chef du gouvernement ivoirien a annoncé que des discussions étaient en cours avec lesdites compagnies de distribution d'eau et d'électricité pour la libéralisation de ces secteurs.

Le 12 octobre 2016, à l'issue d'un Conseil des ministres, le gouvernement avait annoncé six décrets pris par le président Alassane Ouattara, portant libéralisation du secteur de l'électricité depuis la production jusqu'à la fourniture.

"Ces décrets sont pris en application de la loi portant code de l’électricité et ces décrets réaffirment la volonté de l’Etat d’ouvrir à la concurrence la quasi-totalité des segments d’activités du secteur de l’électricité", affirmé Koné Bruno, porte-parole du gouvernement, à cette époque.

Rappelons que lors de la fête du Travail 2016, le président ivoirien avait affiché sa volonté de briser le monopole de la CIE et de la SODECI. "C’est la concurrence qui fera baisser le prix de l’électricité. Je lance donc un appel à tous ceux qui souhaitent investir dans ce secteur pour que nous ayons une saine compétition qui permettra de maîtriser les prix et de baisser le coût de l’électricité’’, s'exprimait le chef de l'Etat.