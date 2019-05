People: Didier Drogba reconnait le talent d' Ariel Sheney

Le succès fulgurant d' Ariel Sheney avec sa chanson "Amina" continue d'impressionner le monde entier, et même l'emblétique capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, n'est pas resté indifferent face à l'énorme potentiel du Colonel Lobofouê.

Didier Drogba : ''Ariel Sheney est jeune et talentueux''

Avec environ 4,8 millions de vues sur youtube en l'espace de trois semaines, ‘‘Amina’’ d' Ariel Sheney pulverise tous les records d’audience. Et l'auteur de cette chanson est déjà perçu comme le futur leader du Couper-decaler. Malgré les nombreuses invectives de son ex-patron, plusieurs personnalités en Côte d'Ivoire reconnaissent le talent de ce jeune homme âgé de 29 ans. Et même, le meilleur buteur de la sélection ivoirienne de football de l'histoire, Didier Drogba, a reconnu l'immense talent du jeune arrangeur-chanteur.

Présent à la 12e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua 12) le week-end dernier, l’ex-international ivoirien a dit tout le bien qu’il pensait d’Ariel Sheney. « Il est jeune et talentueux. Félicitations à lui pour le travail qu’il abat. Qu’il soit fort et qu’il continue de travailler dur. Seul le travail paie », a déclaré Didier Drogba , qui rappelons-le, a toujours été aux côtés des artistes couper-decaler, notamment de Arafat dj et Debordeau Leekunfa qui le consideraient comme leur '' Papa''. Didier Drogba a maintenant un troisième fils répondant au nom d'Ariel Sheney.

En dehors de Didier Drogba, plusieurs personnalités du showbiz ivoirien ont fait allégence à Ariel Sheney, notamment Emma Lohoues, l'ex-copine d' Arafat dj, qui a fait pleuvoir des billets de banque sur l'auteur de "Amina" lors de son spectacle de dimanche dernier à Yopougon.

Elle etait accompagnée de la directrice de Trace Africa, Nadège Tubiana et de l'un des précurseurs du mouvement Couper-décaler et promoteur du Prix des musiques urbaines et du Couper décaler (Primud) Soumahoro Moriféré dit Molare. « C’est nous qui avons envoyé le couper-décaler en Côte d’Ivoire. Quand un artiste commence à évoluer, il faut l’encourager », a affirmé Molare sur la scène où se produisait Ariel Sheney.