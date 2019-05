People : Soupçonnée d'être la maîtresse de Serge Aurier, Rose réagit

La jeune franco-congolaise, répondant au prénom de Rose (21 ans) a enfin réagi aux accusations de Hencha Voigt, la compagne du footballeur ivoirien, Serge Aurier, qui lui reprochait le fait d’entretenir une relation amoureuse en cachette avec son conjoint.

La réaction de Rose aux accusations de la compagne de Serge Aurier

La semaine dernière, Hencha Voigt a dévoilé les infidélités de son compagnon en affirmant avoir reçu un message de sa maîtresse, une certaine Rose, qui avait affirmé que c'était desormais elle la nouvelle dulcinée de l'international ivoirien. La jeune congolaise lui aurait même confié qu'elle était à Abidjan avec le capitaine des Éléphants. Ce qui pourrait être vrai puisque Rose a été aperçue au Stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, lors du match amical de la Côte d’Ivoire face au Libéria (1-0) en mars dernier.

Elle avait même séjourné dans un luxueux hôtel de la capitale économique ivoirienne, où avait été logée la selection ivoirienne lors de ses regroupements à Abidjan. Hasard ou Coïncidence ? En tout cas, la compagne d'Aurier avait déjà tiré sa conclusion : " Il me trompe avec Rose, et lui a fait savoir que lui et moi, ne sommes plus ensemble'', a révélé sur Instagram Hencha Voigt, qui a une fille avec le défenseur ivoirien.

Une semaine après les accusations portées par l'Américaine, Rose est montée au créneau pour démentir formellement les propos de Hencha. "Non, je ne sors pas avec Serge Aurier (…) Le fait qu’il y ait ça sur internet peut compromettre mon avenir. Les accusations de Hencha ne m’ont pas touchée plus que ça, et j’ai eu le soutien de mes proches ainsi que du principal concerné. J’ai aménagé à Londres pour mes projets, car vivre en France ne me plaisait plus. En aucun cas, je n’ai fait ce choix pour un homme", a-t-elle publié sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, le prince charmant Serge Aurier ne s'est pas encore exprimé sur cette affaire.