Côte d'ivoire : Chaudes empoignades entre Soro et Ally Coulibaly

En tournée dans le septentrion ivoirien depuis plus d'un mois, Guillaume Soro s'est évertué à attaquer le régime Ouattara. Aussi le ministre Ally Coulibaly, originaire de Dabakala, est allé effacer les traces de l'ancien président de l'Assemblée nationale dans sa localité.

Ally Coulibaly aux nordistes : « Il faut sauver le soldat Soro »

Dans le département de Dabakala comme dans la région du Hambol, Guillaume Soro a gardé sa nouvelle ligne politique. Celle de dénoncer les tares et les travers de la gouvernance d'Alassane Ouattara. Le député de Ferkessédougou n'a en effet pas manqué de dire aux populations Djimini, Djamala et Tagbana que le pouvoir actuel a totalement délaissé les localités du nord. L'absence criante des infrastructures de base et les prix dérisoires de l'anacarde sont autant d'indices mis en avant par celui qui a refusé d'adhérer au RHDP unifié.

Ces rencontres avec les populations du nord et les discours qui leur sont tenus par l'ancien vice-président du RDR chargé de la région du Tchologo ne sont pas du goût des proches du pouvoir, notamment Ally Coulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger. Le haut cadre de Dabakala n'a donc pas attendu longtemps pour retourner sur les traces de Soro afin de "désintoxiquer" ses parents.

« Personne n'a chassé Guillaume Soro de son poste, il est parti de lui-même », a déclaré l'émissaire du gouvernement, avant d'ajouter : « La voie empruntée par Guillaume Soro n'est pas la bonne. Si vous avez des préoccupations, c'est à nous que vous devrez les exposer. Ce que Alassane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly n'ont pas encore fait, personne d' autre ne pourra le faire pour vous. »

Enfonçant le clou, le ministre Ally Coulibaly a lancé cet appel aux populations du nord : « Il faut sauver le soldat Soro. » Puis, il ajoute : « Notre frère Soro Guillaume s’est trompé royalement. Ceux et celles qui l’aiment devraient lui faire entendre raison. Ils doivent lui dire, visiblement, qu’il s’est compliqué la tâche. »

Notons que lors de sa tournée dans le département de Dabakala, Soro Kigbafori Guillaume a été royalement accueilli par les chefs traditionnels à Niéméné, le village du ministre Ally Coulibaly. Un accueil qui en dit long sur la bataille pour le contrôle du Nord ivoirien en prélude à la présidentielle de 2020.