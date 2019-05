Blé Goudé - Gervais Coulibaly, quelque chose s'est passé à La Haye

Charles Blé Goudé a reçu Gervais Coulibaly en audience, ce lundi 6 mai, dans le complexe hôtelier de La Haye où il vit. Quelque chose s'est visiblement passé entre l'ancien leader des jeunes patriotes et l'ancien porte-parole de Laurent Gbagbo.

Blé Goudé et Gervais Coulibaly, des accolades qui en disent long

Depuis sa mise en liberté sous conditions, le 1er février 2019, Charles Blé Goudé vit à l'hôtel Crowne Plaza Den Haag - Promenade de La Haye, attendant que le greffe de la Cour pénale internationale (CPI) lui trouve un pays d'accueil. N'empêche que pour l'instant, l'ancien codétenu de Laurent Gbagbo reçoit parents, amis et connaissances.

De nombreux hommes politiques, en l'occurrence Kouadio Konan Bertin (KKB), des délégations de l'UNG et du PDCI, ainsi que des Ivoiriens ordinaires, ont fait le déplacement des Pays-Bas pour exprimer leurs compassions à l'ancien ministre de la Jeunesse de Gbagbo.

La dernière visite en date est celle de Gervais Coulibaly. Les retrouvailles entre les présidents du Congrès panafricains pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) et du Cap Unir pour la démocratie et le développement (Cap-Udd) se sont en effet déroulées dans une ambiance très conviviale.

Lors de leurs échanges, qui ont duré plusieurs minutes, les deux hommes politiques ivoiriens ont évoqué les questions de Paix, de réconciliation et de cohésion en Côte d’Ivoire.

Cette convivialité entre Blé Goudé et Gervais Coulibaly suscite toutefois quelques interrogations, dans la mesure où plusieurs proches de l'ancien pouvoir accusent Gervais Coulibaly d'avoir collaboré avec le régime Ouattara en acceptant d'être nommé au sein de la Commission électorale indépendante (CEI).

Mais Blé Goudé qui entend donner un coup d'accélérateur à la réconciliation nationale travaille activement à atteindre ses objectifs.