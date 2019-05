Côte d'Ivoire : Hamed Bakayoko poursuit le grand ménage à Abobo

Hamed Bakayoko a relancé son opération d' embellissement et de nettoyage d' Abobo, à travers une vaste opération de déguerpissement allant du rond-point de la mairie à celui de la brigade de gendarmerie. Ce mardi 7 mai 2019, des agents de la mairie ont poursuivi le nettoyage de la commune, lancé le 15 octobre 2018.

Hamed Bakayoko chasse des commerçants

Ce mardi 7 mai 2019, le regard perdu dans le vide, des commerçants assistent, impuissants à la destruction de leurs magasins. D' autres plus audacieux osent demander des comptes aux agents de la mairie, reconnaissables par les chasubles orange qu' ils arborent. Aidés de policiers et d' agents de la police municipale, les envoyés d'Hamed Bakayoko rasent tout sur leur passage : tables, magasins, étalages, box...sont réduits à néant. Certains commerçants ont juste le temps de sauver quelques affaires avant de voir leur magasin s' écrouler sous les coups des nouveaux maîtres des lieux.

On pouvait lire la colère et la tristesse dans le regard des vendeurs. Ils avaient l' air de ne pas comprendre ce qui leur arrivait. Et pourtant, assurent des agents municipaux, ces commerçants ont bel et bien été sommés de quitter les lieux. Mais ces derniers se sont murés dans une attitude de défiance de l' autorité.

À son accession à la tête de la mairie d' Abobo, à l' issue des élections municipales du 13 octobre 2018, Hamed Bakayoko avait promis de redonner une fière allure à la commune dont il a désormais la gestion. Dès sa prise de fonction, notamment le 15 octobre, le ministre d'Etat, ministre de la Défense a lancé une opération d' assainissement des alentours de la mairie de la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Des agents de la police municipale ont été chargés de déguerpir tous les commerçants installés autour de la maison communale.

Hamed Bakayoko est déterminé à libérer les voies d'accès et les ouvrages d'assainissement illégalement occupés par des commerçants. C'est ce qui justifie cette opération qui a repris le mardi 7 mai. Le successeur d'Adama Tounkara n'entend pas se limiter au tronçon gendarmerie-rond point de la mairie. L'opération s'étendra bientôt à Anador où les ferrailleurs ont érigé la voie publique en véritable parking.

À en croire des responsables de la mairie, qui se sont confiés à une web tv, l'opération d'assainissement permettra la libre circulation des personnes et réglera l'épinueux problème de l'embouteillage. La vraie question est de savoir pendant combien de temps ces espaces demeureront sans occupants. L'expérience a montré que quelque temps après leur déguerpissement, ces commerçants, par enchantement, réapparaissent, parfois en plus grand nombre.