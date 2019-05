Côte d’Ivoire : Ouattara nargue Bédié en pleine réunion du RHDP

Alassane Ouattara, Président du RHDP, a convoqué le Conseil Politique dudit parti à une réunion ce mardi 7 mai 2019, de 17 heures à 18 heures 30 minutes, dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel Sofitel-Ivoire. Comme l’indique le communiqué final ci-dessous, plusieurs sujets ont été abordés, à savoir les accords qui ont prévalu avec Henri Konan Bédié avant la création du parti unifié.

Ouattara tient une réuinion du conseil politique du RHDP

A l'entame de ces travaux, le Conseil Politique a observé une minute de silence en la mémoire du Professeur LEMASSOU Fofana, membre du Conseil Politique.

Après l’adoption de l’ordre du jour, le Président du Parti a félicité les membres du Conseil Politique pour leur nomination dans cette instance dirigeante du Parti, après le Premier Congrès Ordinaire des 25 et 26 janvier 2019.

Le Président du RHDP s’est réjoui de la tenue de cette première session du Conseil Politique, qui constitue un pas important dans le fonctionnement effectif du Parti.

Le Président du RHDP a tenu à adresser ses vives et chaleureuses félicitations aux cadres et à l’ensemble des militantes et militants du Parti, pour la parfaite organisation, la mobilisation extraordinaire, voire historique et le succès retentissant enregistrés par ce Congrès.

Puis, le Président du Parti a remercié les membres statutaires du Congrès, pour la confiance et l’insigne honneur qu’ils ont bien voulu lui témoigner, en entérinant son élection à la tête du parti par l’Assemblée Générale Constitutive du 16 juillet 2018.

Ce faisant, le Président du Parti a exhorté les cadres et militants du Parti à préserver et à promouvoir les valeurs que porte le RHDP, à travers son adhésion à l’Idéal politique du Père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, le Président Félix Houphouët-Boigny, et à son action à la tête du pays.

A ce propos, le Président du RHDP a fait un bref rappel historique de la création du RHDP, allant du coup de force du 24 décembre 1999, jusqu’à la naissance effective du Parti, le 16 juillet 2018, en passant par les événements du 19 septembre 2002 dont la gestion a connu différentes péripéties, notamment :

la mobilisation de la communauté internationale autour de la Côte d’Ivoire (l’ONU, la CEDEAO et les principaux pays amis), en Janvier 2003, à travers les Tables Rondes, à Lomé, Accra, Paris et Ouagadougou ;

les rencontres informelles entre les Présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié le 31 juillet 2004à Accra (au Ghana) et en août 2004 à Paris (en France), qui ont permis aux deux leaders d’échanger sur tous les sujets d’enjeu national, et ont fait germer l’idée d’une alliance ;



la signature à Paris, le 18 mai 2005, de l’alliance dénommée «Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP)» ;

la proposition faite, pour la première fois, le 3 mars 2010, par le Président Alassane Ouattara, au Bureau Politique Conjoint des partis membres de l’alliance du RHDP, de créer un Parti Unifié, en lieu et place de cette Alliance ;

l’affirmation solennelle, le 17 septembre 2014, à Daoukro, par le Président Henri Konan Bédié, de la nécessité de la création du parti unifié, RHDP ;

la création, à titre transitoire, le 3 août 2015, du Groupement Politique «RHDP» ;

la signature, le 12 avril 2018, de l’Accord Politique relatif à la création du RHDP ;

la tenue, le 16 juillet 2018, de l’Assemblée Générale Constitutive du RHDP ;

la tenue les 25 et 26 janvier 2019, du 1er Congrès Ordinaire du Parti.

Le Président du RHDP a souligné que la philosophie du Père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne est basée sur le Dialogue, la Paix, la Tolérance et la recherche constante du consensus dans la gestion des affaires de l’Etat.

A cet égard, le Conseil Politique s’est félicité de la reprise du dialogue avec tous les acteurs de la vie politique et sociale, en vue de la consolidation du climat de paix.

De même, le Conseil Politique a souligné que les progrès importants et qualitatifs enregistrés par notre pays, depuis l’accession du RHDP au pouvoir, en 2011, dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de la culture, de la diplomatie et de la sécurité, notamment, et qui sont salués à travers le monde entier, sont dus au climat de paix qui prévaut.

Le Conseil Politique a relevé que l’amnistie accordée aux derniers prisonniers civils de la crise post-électorale, facteur de cohésion sociale et de réconciliation nationale, vise à promouvoir et à renforcer la Paix. De ce fait, le Conseil Politique a invité tous les acteurs de la vie socio-politique de notre pays à saisir cette autre main tendue du Président de la République SEM. Alassane OUATTARA.

Enfin, le Conseil Politique a engagé les cadres et l’ensemble des militantes et militants du Parti à être des fervents artisans de la promotion et du renforcement de la Paix.

Concernant le fonctionnement du Parti, depuis le Congrès Ordinaire des 25 et 26 janvier 2019, le Conseil Politique s’est réjoui des nombreuses activités qui ont été menées par des responsables du RHDP sur le terrain, notamment :

les tournées d’explication entreprises par les cadres du Parti au profit de nos populations, en vue de leur expliquer les enjeux liés à l’avènement du RHDP en tant que Parti politique ;

les cérémonies d’hommage au Président de la République organisées dans de localités, à l’initiative des cadres du RHDP ;



les cérémonies d’installation ou d’investiture de nombreux élus locaux RHDP, avec le soutien politique de nombreux cadres du Parti.

Le Président du RHDP a encouragé toutes les initiatives qui concourent à la sensibilisation des ivoiriens aux idéaux et valeurs que porte le RHDP, à une adhésion plus massive à son discours politique, ainsi qu’à une plus grande visibilité de sa présence sur l’échiquier politique national.

Le Président du RHDP a en outre informé le Conseil Politique, de la mise en place au cours de ce mois de mai 2019 des organes centraux et des structures d’encadrement des militants prévus par les Statuts et Règlement Intérieur, tels qu’adoptés par le premier Congrès Ordinaire des 25 et 26 Janvier 2019.

Il s’agit du Conseil National, du Bureau Politique et du Directoire. Le Conseil Politique a félicité le Président du Parti pour l’ensemble de son action à la tête de l’Etat.

Il l’a assuré de son soutien sans faille dans la gestion du parti et a appelé les militantes et les militants à se mobiliser sur le terrain.

Fait, à Abidjan le mardi 7 mai 2019

Pour Le Conseil Politique

Le Porte-Parole Principal du RHDP

KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI