Côte d'Ivoire: Riposte du RHDP, après le passage de Soro dans le nord

Guillaume Soro serait-il une réelle menace pour Ouattara et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), dans la bataille pour le contrôle de l'électorat du nord de la Côte d'Ivoire? Il ne serait pas prétentieux de répondre par l'affirmatif si l'on en croit la déferlante des cadres du Parti au pouvoir dans cette région du pays pour, disent-ils, effacer les traces de l'ancien chef du Parlement ivoirien.

La contre-offensive du RHDP dans le nord après le passage de Guillaume Soro

La mission est claire et sans équivoque. Effacer les traces du soldat Guillaume Soro qui se livre à une "escroquerie morale" dans le septentrion ivoirien, une région réputée être le bastion imprenable du RHDP. Des cadres de cette formation politique investissent depuis peu cette région de la Côte d'ivoire pour disent-ils effacer les traces de l'ex-président du Parlement ivoirien.

« De véreux charlatans, parce qu’ils sont venus poser des actes dans des villages, pensent qu’ils peuvent remettre en cause tout ce qu’Alassane OUATTARA a fait pour la nation ivoirienne. Ils déambulent dans les villages pour vous promettre des puits là où Alassane OUATTARA alimente tout le gbêkê en eau potable. Ne vous laissez pas distraire par ces charlatans des temps nouveaux qui viennent vous promettre monts et merveilles et qui tentent vainement de noircir le tableau des bonnes œuvres du chef de l’État », crache le ministre Sidi Touré devant les populations du Gbêkê. Dans le Bounkani, l'honorable Dah Sansan fils de la région, préfère lui se séparer du véhicule que lui avait offert Soro pour dit-il sauvegarder sa tranquillité et celle de son Parti le RHDP. Non sans lancer un message clair aux populations de cette localité du nord de la Côte d'Ivoire. "Sortez des mouvements des aventuriers et consolidez RHDP", a-t-il instruit ses compatriotes.

Guillaume Soro, rappelons-le, est depuis le 08 mars dernier en rupture de banc avec ses ex-alliés du RHDP, après que ce dernier a libéré ''sous contrainte'' le tabouret du Parlement ivoirien. Cette ''offense'' a contribué à aiguiser les ambitions présidentielles de l'ancien Chef de la rebéllion du MPCI. En tournée dans le nord du pays, le président du Conseil politique, le natif de Ferkéssedougou tente de faire épouser ses ambitions aux populations de cette région longtemps restée la chasse gardée du Rassemblement des Républicains (RDR), épine dorsale du RHDP.