Côte d’Ivoire: Un commando RHDP sur les traces de Soro à Dabakala

Un mouvement de soutien au RHDP vient de voir le jour. « Synergies 2020 » s’apprête à entamer dans le nord de la Côte d’Ivoire une tournée, surement pour ‘’effacer’’ les traces de Guillaume Soro.

Le mouvement de soutien au RHDP « Synergies 2020 » sur les traces de Soro

13 députés, tous issus du RHDP et qui viennent de mettre en place le mouvement de soutien dénommé « Synergies 2020 », veulent engager la bataille du terrain avec l’opposition dont est désormais membre l’ancien Président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, et qui sillonne depuis plusieurs semaines le nord de la Côte d’Ivoire.

Au cours d’une rencontre avec la presse tenue ce jeudi 09 mai 2019 à Cocody, l’Honorable Kébé Mahamadou, député de Sago-Dakpadou dans le département de Sassandra, a expliqué que la mise en place du RHDP, les enjeux prééminents de son implantation, la redistribution des cartes politiques, le nivellement des valeurs, le défi de la conservation du pouvoir d’Etat, le jeu des alliances intéressées et la perspective électorale de 2020 sont autant de facteurs incontournables qui obligent l’ensemble des acteurs politiques ivoiriens à penser différemment.

« C’est sous ce prisme que l’idée de création de ce réseau de Solidarité et d’Actions pour renforcer les liens entre les Députés de Régions et d’obédience diverse, tous membres du RHDP dénommé ‘‘Synergie 2020’’ a vu le jour le mercredi 17 avril 2019 à Abidjan », a-t-il indiqué. L’objectif , selon le député de Sago-Dakpadou, est de faire la promotion du Vivre Ensemble. Mieux de se soutenir mutuellement pour être efficace dans la portée, la promotion ou la défense des intérêts des membres du réseau et du RHDP, face à une adversité protéiforme et multipolaire.

En outre, dira l’Honorable Bébé Mahamadou, l’objectif politique de ce mouvement est clairement pour ces députés de se constituer en relais forts de la vision et de l’action du RHDP, c’est-à-dire, en caisse de résonance des idéaux portés et incarnés par le Président de la République, Alassane OUATTARA, et mis en œuvre par le Premier ministre Amadou Gon COULIBALY.

Pour ce faire, le mouvement compte entamer une tournée dans la Région du Hambol, précisément dans le département de Dabakala durant cinq Jours afin de soutenir un de ses membres, le Deputé de Dabakala, l’honorable COULLIBALY Aboubacary. « Notre Réseau a déjà établi un programme ambitieux de tournées dans toute la Côte d’Ivoire, et sillonnera nos régions pour échanger, partager, sensibiliser les vaillantes populations, sur les enjeux vrais de l’engagement du RHDP pour la modernité et le progrès en Côte d’Ivoire », a-t-il conclu.