Côte d'Ivoire : 4e Pont, les indemnisations revues à 81 milliards de FCFA

Les populations impactées par les travaux du 4e pont ont finalement eu gain de cause après de nombreuses manifestations. Le gouvernement ivoirien a revu à la hausse le montant destiné à les indemniser.

4e pont , la cagnotte de l'indemnisation revue à la hausse

Depuis son accession à la Magistrature suprême, le Président Alassane Ouattara a lancé les travaux de réalisations d'importantes infrastructures économiques. Au nombre de ces infrastructures qui donnent fière allure à la capitale ivoirienne, se trouvent le 4e pont, dont les travaux ont été entamés l'année dernière.

Pour l'indemnisation des Abidjanais situés dans l'enclave du pont Yopougon - Plateau, le gouvernement avait débloqué, à la mi-septembre 2018, la somme de 30 milliards pour les dommages et intérêts. Mais ces populations ont trouvé cette somme dérisoire, eu égard à l'importance des préjudices subis. Le collectif des propriétaires et résidents de Boribana avait donc levé une vive protestation, en ce mois de mai, pour une revalorisation des montants alloués à chacun, et surtout la prise en compte d'autres personnes jusque-là ignorées.

Leur crie de cœur vient d'être entendu, car le gouvernement a décidé de revoir à la hausse le montant des indemnités, portant la somme totale à 81 milliards de Francs CFA pour les quelques 13 178 ménages touchés. 9 000 d'entre eux ont déjà signé leur certificat de compensation.

Pierre Dimba, Directeur général d'Ageroute, a toutefois indiqué qu' « il reste encore 4 000 ménages à intégrer. Le principe est simple, en cas de non-accord sur la valorisation du bien à dédommager, nous nous engageons à reconstruire sur un autre site le même bien, avec les mêmes standards ».

Il précise par ailleurs que « l’entreprise sélectionnée pour la réalisation du chantier n’a pas encore démarré les travaux, mais les activités d’installation du chantier ont débuté ».

Il faut noter que 20,6 milliards de F CFA ont déjà été décaissés, au 7 mai 2019, pour les premiers versements.