Côte d'Ivoire : Indemnisation 4e Pont, les populations crient à l'arnaque

La cagnotte proposée par le gouvernement ivoirien pour indemniser les populations situées dans l'enclave du 4e Pont est totalement dérisoire. Telle est la plainte formulée par le collectif des familles qui sont touchées par cette infrastructure.

4e Pont, les grognes se poursuivent autour de l'indemnisation

Mi-septembre 2018, le Premier Amadou Gon Coulibaly avait annoncé la somme de 30 milliards de F CFA pour indemniser les habitants d'Adjamé-village qui sont dans l'emprise du 4e Pont. Cependant, les montants proposés en guise de dommages et intérêts à chaque propriétaire et locataire ne trouvent pas l'assentiment de ces derniers.

Un collectif comprenant plus de 400 familles et 2 000 personnes s'est donc formé pour défendre les intérêts de ces déguerpis. Aussi, lors d'une rencontre avec la presse, ce samedi, Sékou Touré, président du collectif des propriétaires et résidents de Boribana, a soulevé une vive protestation contre ce qu'il considère comme une véritable arnaque.

« Il y a à ce jour 404 familles impactées qui ne sont pas encore indemnisées », a-t-il déclaré, avant d'indiquer : « Les montants qu’on nous propose ne reflètent pas la valeur réelle de nos bâtiments. » Poursuivant, il ajoute : « 372 locataires, 17 propriétaires d’équipements et 15 propriétaires résidents (…) près de 2 000 personnes qui sont directement ou indirectement concernées n’ont pas été indemnisés. »

L'autre dichotomie dans cette opération d'indemnisation, c'est surtout la faiblesse du montant proposé aux locataires et propriétaires par rapport aux prix du marché. « L’État propose 10 millions de F CFA, alors que la contre-expertise s’élève à 38,5 millions de F CFA », s'est-il indigné.

Avec ces nouveaux sons discordants, il est clair que les grognes autour de l'indemnisation pour le 4e Pont sont loin d'être classées, d'autant plus qu'il ne se passepas de jour sans que les habitants concernés ne manifestent (en privé ou publiquement) leur mécontentement. Ce qui pourrait donc entraver les travaux de construction. Et pourtant, cet ouvrage devra être livré dans deux ans.