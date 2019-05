Côte d'Ivoire : Mamadou Touré tire à boulets rouges sur Soro

Une sortie qui rassurera certainement les nombreux militants du RHDP. Mamadou Touré, porte-voix adjoint du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie la paix, y est allé on ne peut plus fort, pour asséner ses vérités à l'ex-patron de la rébellion ivoirienne, Guillaume Soro, aujourd'hui challenger du président Ouattara et de son régime au scrutin présidentiel de 2020.

Mamadou Touré crache du feu contre Guillaume Soro

Ce n'est plus le grand amour entre ex-alliés au sein du groupement politique du Rassembement des houphouëtostes pour la démocratie et la paix (RHDP). Guillaume Soro et le camp de son ancien mentor Alassane Ouattara sont depuis peu à couteaux tirés. L'idylle entre ces deux tenors du microscome politique ivoirien a laissé place à des attaques bien menées destinées à destabiliser au mieux son adversaire dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020.

En témoigne la recente sortie du ministre en charge de la Promotion de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré, qui n'hésitera pas à rappeler à Soro son passé d'ancien chef rebelle. "Tout ce qui ramène à Guillaume Soro rappelle à la conscience tout ce qui est déstabilisation", martèle Mamadou Touré, qui indiquera que Guillaume Soro à un problème d'image à régler. "Lui-même a un problème d’image à régler. C’est de sa responsabilité personnelle", a fait savoir le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien.

Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, était face à une centaine de jeunes, samedi dernier, repondant à l'invitation d'une centaine de jeunes ambasadeurs de l'UNDESA à l’amphithéâtre de l’ISTC de Cocody. Cette rencontre avait pour thème: « Renforcement du climat social en Côte d'Ivoire : quelle implication de la jeunesse ? »

Au cours de Meet-up, le ministre Touré Mamadou a également saisi l'occasion pour se prononcer sur le véritable poids politique de Guillaume Soro sur le tatami politique Ivoirien. « Sa candidature n’empêche pas le RHDP de continuer sa politique de rassemblement et de développement. (…) Donc Guillaume Soro est libre d’être candidat et cela n’émeut personne au RHDP », a repondu Mamadou Touré. A l'entendre, Guillaume Soro est libre d’être candidat. Il est libre de défendre ses idéaux, de mener ses activités, d’avoir le soutien de ses partisans ».

Le départ de Soro de la coalition du pouvoir, a poursuivi le ministre, n’entame en rien la solidité du RHDP. Pour lui, il est regrettable que Guillaume Soro soit parti du RHDP, puisqu’il a été de ce groupement depuis une dizaine d’années. « Mais cela n’entame en rien la solidité de notre formation politique. Nous continuons de croire que sa famille politique reste le RHDP », a-t-il fait savoir. Non sans inviter l'ancien Président de l'Assemblée nationale à avoir un discours politique cohérent au cours de ces différentes tournées.