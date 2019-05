Foot – Mercato : Le Marocain Hakim Ziyech sur le départ à l’Ajax

Demi-finaliste de la Ligue des champions avec l’Ajax, Hakim Ziyech devrait bientôt quitter le club néerlandais. Le directeur sportif du club est ouvert à un départ de son attaquant.

Hakim Ziyech a réalisé une saison pleine avec son équipe.

Après trois saisons à l’Ajax Amsterdam, l’attaquant polyvalentdevrait quitter le club de la capitale néerlandaise cet été. Dans un entretien accordé à De Telegraaf, le directeur sportif de l'Ajax a confirmé que le Marocain de 26 ans avait un bon de sortie pour le prochain mercato estival.« Garder Ziyech ? Il s'en ira quand un bon club se présentera. Cela va se produire, je pense, car il est sous les feux des projecteurs avec ce qu'il a accomplit en Ligue des champions par rapport à l'an dernier. De très grands clubs le surveillent. D'ailleurs, nous lui avons promis un bon transfert », a confié.Hakim Ziyech a été l’un des acteurs majeurs de la saison de l’Ajax Amsterdam. Le club vient de remporter le championnat national, quelques jours après avoir soulevé la Coupe des Pays-Bas. Ziyech et ses coéquipiers sont parvenus à atteindre la demi-finale de la Ligue des champions en s’offrant des géants comme le(vainqueur des trois dernières éditions) et la Juventus de Turin.L’international marocain (23 sélections, 12 buts) a inscrit 21 buts et délivré 24 passes décisives en 49 matches disputés cette saison. Le Bayern Munich serait intéressé par le profil du joueur.