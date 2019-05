Alliance PDCI-FPI : « Bédié a trahi la mémoire d’Houphouët »

La plateforme en gestation qui réunira le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) et le Font populaire ivoirien (FPI) est vue par le ministre Adjoumani, comme une véritable trahison du président Henri Konan Bédié, des idéaux de feu Félix Houphouët-Boigny.

« Bédié est disqualifié pour accuser qui que ce soit d’avoir trahi le PDCI », déclare Adjoumani.

Même s’il milite désormais au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Kobenan Kouassi Adjoumani, ancien porte-parole du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, se dit préoccupé de l’avenir de la formation politique qui l’a révélé au grand public. Le ministre des ressources Animales et Halieutiques, reste convaincu que c’est au sein du Rhdp que se trouve l’avenir de son premier amour politique, le PDCI-RDA et son président Henri Konan Bédié.

Une position autre que celle-ci, selon M. Adjoumani relèverait de la pure trahison des idéaux prônées par feu Félix Houphouët-Boigny, président fondateur du PDCI-RDA. « Désormais, le Président Bédié est disqualifié pour accuser qui que ce soit d’avoir trahi le PDCI, puisque lui-même, il a trahi la mémoire d’Houphouët-Boigny en allant vendre aux enchères son parti », a argué l’ex-micro de Bédié, à propos de l’alliance qui se trame avec le FPI, dans la perspective de la présidentielle de 2020.

Pour Adjoumani, cette alliance en préparation entre ces deux formations politiques diamétralement opposées du point de vue idéologique a tout d’un sacrilège. « Vous imaginez donc le parti créé par le Père fondateur se mettre à la remorque du parti de son adversaire historique pour l’aider à conquérir le pouvoir d’Etat, au détriment des héritiers naturels d’Houphouët-Boigny ? » , s’interroge Adjoumani, qui conclura que cela relève d’un sacrilège. À en croire Adjoumani, Henri Konan Bédié ressortira gros perdant de cette union contre nature puisque le FPI de Laurent Gbagbo n’en est pas demandeur.

« Je note que le Fpi de Gbagbo n’est pas demandeur donc, n’importe comment le Pdci-Daoukro est obligé de se soumettre aux conditions qui seront proposées par M. Gbagbo. Il ne peut donc prétendre être la locomotive de la future alliance », a-t-il fait savoir. Le Sphinx de Daoukro, selon le porte-parole du RHDP est conscient de ses erreurs et c’est à juste titre qu’il l'invite à regagner la famille politique qui est la sienne, le RHDP. « Je suis convaincu que dans son for intérieur, M. Bédié sait qu’il est allé trop loin, qu’il s’est trompé, mais il ne sait pas comment faire marche-arrière, sans perdre la face. Je voudrais profiter de l’occasion pour le rassurer que son jeune frère, le Président Alassane Ouattara, est prêt à l’accueillir, les bras ouverts ».