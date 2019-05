Côte d'Ivoire : Port de San Pedro, l'Etat se frotte les mains

Le Port de San Pedro réalise actuellement de bons chiffres. Les autorités ivoiriennes se réjouissent des recettes engrangées par la structure dirigée par Marcel Hilaire Lamizana. Ce sont plus de 500 milliards de francs CFA qui ont été récoltés.

En 2010, le port de San Pedro avait réalisé des recettes douanières et fiscales élevées à 300 milliards de francs CFA. Ces données ont connu une hausse près de dix ans plus tard. Selon le directeur général du Port autonome de San Pedro, Marcel Hilaire Lamizana, son entité a enregistré "plus de 500 milliards de francs CFA". Le trafic global de marchandises multiplié par quatre par rapport à son niveau de 2010.

"Sur la même période, le taux de conteneurisation a connu un accroissement se situant à 85 %. Le trafic d' origine destination à forte valeur ajoutée est en remarquable progression, de 3 % entre 2016 et 2017, cette hausse s' est appréciée à 6 % sur la période 2017 à 2018", a souligné Marcel Hilaire Lamizana, alors qu' il recevait le ministre des Transports, Amadou Koné, le jeudi 16 mai 2019.

Il faut souligner que le port de San Pedro se donne pour ambition d' être un port moderne aux standards internationaux. Et pour cela, le gouvernement ivoirien a engagé le déplacement et l' extension du terminal à conteneurs.

Le port de San Pedro fait partie des principales infrastructures économiques de la Côte d' Ivoire. Il a un capital de deux milliards de francs CFA, détenu à 100 % par l'Etat ivoirien. En 2017, son chiffre d' affaires s'est élevé à 8 832 millions de francs CFA. Ce port est spécialisé dans les opérations maritimes et opérations portuaires. Situé à 350 km d' Abidjan, le Port autonome de San Pedro vise à réduire les disparités régionales en créant un pôle de développement au sud-ouest de la Côte d' Ivoire, mais aussi servir de transit pour les pays limitrophes sans littoral.