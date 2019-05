Côte d’Ivoire : Le ministre Mamadou Touré en mission à l’AFD

Invité de l’Agence française de développement (AFD), Mamadou Touré, ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes, effectuera, à compter du jeudi 23 mai prochain, une visite de travail en France.

Le ministre Mamadou Touré est l’invité de l’Agence Française développement (AFD) dans le cadre des festivités du centenaire de l'Organisation internationale du travail (OIT) lancées depuis Janvier 2019.

Chef de la délégation ivoirienne, Mamadou Touré partagera l’expérience de la Côte d’Ivoire en matière de politique d’emploi et des initiatives du gouvernement ivoirien qui s’inscrivent dans le cadre du Programme social 2019-2020.

Plusieurs thèmes en relation avec la précarité, la pénibilité de l’emploi et du travail en Afrique feront l’objet d’échange entre le ministre et des experts en charge de la question. « Au cours de cette première journée de mission, le Ministre Mamadou Touré échangera avec ses homologues français du Travail, Muriel Pénicaud, et de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer pour le renforcement de la coopération entre leurs départements », fait savoir le communiqué à nous transmis.

Le Ministre Mamadou Touré aura également des rencontres bilatérales avec des officiels de l’AFD dont le Directeur général Remy Rioux et Moussa Oumarou, Directeur Général Adjoint de l’OIT. Il s’agira, au cours de ces séances de travail, de s’imprégner des expériences et des bonnes pratiques de la France en matière de promotion et d’insertion des jeunes, mais aussi et surtout de mobiliser l’AFD et l’ensemble des partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement sous l’autorité du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, à relever le défi de l’emploi des jeunes.

Il est à noter que cette mission de travail du Ministre ivoirien de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes sera mise à profit pour travailler sur la question de l’emploi des jeunes en Côte d’Ivoire.