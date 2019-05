Côte d'Ivoire : riz avarié, la promesse d'Amadou Gon Coulibaly

Amadou Gon Coulibaly s' est de nouveau exprimé sur l' affaire du riz avarié. La Côte d' Ivoire reste encore frappée par l' arrivée de 18 000 tonnes de riz avarié débarquées au Port autonome d' Abidjan (PAA) entre le 11 et le 18 mars 2019. Les autorités ivoiriennes, après avoir saisi cette quantité de riz, ont lancé l' opération de destruction. Le Premier ministre ivoirien a fait une promesse aux Ivoiriens.

Amadou Gon Coulibaly prend un engagement

L'épisode de riz avarié continue d' alimenter l' actualité ivoirienne. L' opération de destruction a débuté le mardi 16 avril 2019, en présence de Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce, de l' Industrie et de la Promotion des PME et Anne Désirée Ouloto, en charge de l' Assainissement et de la Salubrité.

À ce jour, 3 675 tonnes de riz impropre à la consommation ont été détruites au centre de Kossihouen, selon l' Agence nationale de gestion des déchets (ANAGED). Amadou Gon Coulibaly tient à rassurer les Ivoiriens à propos de la suite de l' opération.

"Je veux rassurer les Ivoiriens : les 18 000 tonnes de riz impropres à la consommation qui ont été saisies sur le Port d’ Abidjan seront intégralement détruites. Par ailleurs, je m' assurerai personnellement que de telles situations ne puissent plus se reproduire à l' avenir", a promis le chef du Gouvernement.

Amadou Gon Coulibaly avait déjà abordé la question lors de la célébration de la fête du Travail. "Concernant le riz avarié, pas plus tard qu' hier (mardi 30 avril 2019, Ndlr), le ministre d' Etat a tenu un comité de sécurité, à la demande du président de la République, pour que nous puissions nous assurer que les destructions de ce riz se font conformément aux instructions qui ont été données", a dit l'ancien secrétaire de la présidence de la République face aux syndicats de travailleurs.

Dans le cadre de l' affaire du riz avarié, deux entreprises ont été sanctionnées par le gouvernement. Il s' agit d' Alimentation Toumodi et Olam, qui ont écopé de douze mois d' interdiction d' importation de riz en Côte d'Ivoire.