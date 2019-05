Mali : Une collision entre un camion et un bus fait 20 morts

Au Mali, un accident impliquant un camion et un bus a causé la mort de 20 personnes ce mardi 28 mai 2019 dans l'après-midi, à quelques kilomètres de la capitale malienne. Treize personnes ont été blessées.

Le Mali endeuillé par un accident

Ce mardi 28 mai 2019, le Mali a été secoué par un tragique accident qui a fait 20 morts et treize blessés, selon un bilan provisoire des autorités maliennes. "Une catastrophe, voici comment qualifier ce tragique accident de la circulation", annonçait un communiqué du ministère des Transports.

Le drame est survenu entre Bamako et Ségou, précisément aux environs des localités de Kassela et Zantigui, dans le Sud du pays. "Un camion et un minibus sont entrés en collision ce mardi, causant un grave accident. Plus de vingt personnes ont été tuées. Il y a aussi plus de 15 blessés", a confié un responsable de la police malienne, qui a ajouté : "On ne peut pas décrire la désolation. C'est visiblement un excès de vitesse d'un des deux véhicules qui a causé l'accident."

Selon le témoignage d'un membre de la Croix Rouge, Oumar Sylla, interrogé par l'AFP, "le choc a été si violent qu'il ne reste plus rien du minibus, des bagages sont à même le sol. Plusieurs personnes sont à l'hôpital, entre la vie et la mort". Informés de la situation, les ministres des Transports et de la Mobilité urbaine ainsi que celui de la Sécurité et de la Protection civile se sont déplacés sur les lieux en vue de "constater les dégâts" et "veiller à la prise en charge correcte des blessés", rapporte un communiqué du ministère des Transports.

Ce dramatique accident, survenu à quelques kilomètres du poste de contrôle de Zantiguila, a endeuillé plusieurs familles. Les images du choc entre le camion et le minibus sont intenables.