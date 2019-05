Côte d’Ivoire: Gbagbo réhabilite Simone après le prétendu divorce

Simone Gbagbo demeure l’épouse légale de Laurent Gbagbo. Récemment, des rumeurs persistantes avaient vainement évoqué un divorce entre les deux tourtereaux.

Simone demeure l’épouse légale de Gbagbo

Dans le mois de février dernier, une folle rumeur a fait croire que l’ex-Président Laurent Gbagbo aurait officiellement demandé le divorce à son épouse Simone Gbagbo. Cette rumeur longuement reprise par des médias nationaux avait vite été démentie par Maître Ange Rodrigue DADJE, Avocat de Madame Simone EHIVET Epouse GBAGBO dans un communiqué. « En ma qualité d’Avocat Principal de Madame Simone EHIVET GBAGBO, je n’ai pas eu connaissance d’une telle information et personne ne peut m’en rapporter la preuve contraire. De toute façon, en Côte d’Ivoire, pour présenter sa demande de divorce à son conjoint, il faut d’abord la présenter en personne au juge matrimonial ivoirien », avait-il indiqué, mettant ainsi fin à cette rumeur concernant ce prétendu divorce.

Trois mois plus tard, voici que Laurent Gbagbo vient personnellement réhabiliter Simone qu’il confirme dans son rôle d’épouse légale. En effet, comme l’indique une note d’information sur la page Facebook de l’ex-Première dame, Laurent Gbagbo a mandaté, mardi 28 mai 2019, son épouse Simone auprès de la famille de feu Sery Gnoleba dans la commune de Marcory afin de lui présenter ses condoléances. « En ce début de soirée du mardi 28 Mai 2019, Madame Simone Ehivet GBAGBO s'est rendue sur recommandation de son époux, pour la seconde fois, au domicile familial de feu SERY Gnoleba dans la commune de Marcory », lit-on sur la note.

Accompagnée par une importante délégation composée de la famille biologique du Laurent Gbagbo (M. DJEDJE Benjamin et Michel GBAGBO, Mme GBAGBO Léa) et de certains cadres du FPI (les Vice-présidents SOKOURI Bohui et DJETOA Nicolas), Simone y était pour pleurer avec la famille éplorée, pour exprimer la douleur de son époux Laurent et pour apporter un soutien matériel et financier de la part de celui-ci à cette famille. Au nom de la famille Sery Gnoleba, M. Kipré Digbeu s'est dit très touché par ce geste salutaire à l'endroit de leur famille et a remercié le couple Gbagbo, tout en rassurant Simone Gbagbo qu'elle et son époux seront associés à toutes les étapes des obsèques.

« La famille Sery Gnoleba prie pour que Dieu veille sur le Président Laurent Gbagbo là où il est jusqu'à son retour parmi les siens », dira-t-il. Ancien ministre du Plan et du Développement sous Houphouet-Boigny, Sery Gnoleba, également père spirituel de Laurent Gbagbo, est décédé le mercredi 1er mai 2019, à l'âge de 84 ans.