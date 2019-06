Ahoussou Jeannot au RHDP : C'est une "confirmation" pour Bruno Koné

Ahoussou Jeannot Kouadio célèbre son adhésion au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) le dimanche 2 juin 2019, à Didiévi, centre du pays. Le président du Sénat annoncera officiellement son appartenance aux houphouëtistes.

Ahoussou Jeannot "confirme" à Didiévi

La cérémonie officielle d'adhésion au RHDP d' Ahoussou Jeannot se déroule ce dimanche 2 juin 2019 à Didiévi. Le président ivoirien du Sénat marquera son appartenance à la coalition au pouvoir. Pour Bruno Nabagné Koné, cette cérémonie "n' est en réalité qu'une confirmation" tant Ahoussou Jeannot, "depuis au moins une vingtaine d'années, a fait siennes les valeurs chères" au RHDP.

"Je participe ce matin au meeting du RHDP organisé par le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio. Je note une forte mobilisation des cadres et militants du RHDP de la région", a publié le ministre de la Construction, du Logement et de l' Urbanisme sur son compte Twitter.

Le mercredi 22 mai 2019, Ahoussou Jeannot, après un long moment d' hésitation, a pris la décision de rejoindre la coalition au pouvoir. "À partir du mois de juin, je rejoins la famille des houphouëtistes. Je vais le dire devant mes parents à Didiévi", avait-il annoncé.

"Peut-être qu' on a tort, peut-être qu' on a raison... On a tout dit sur moi. Je n' ai pas peur. J' ai fait de la politique, ça ne m' effraie pas", a ajouté l' ex-Premier ministre.

Recevant les militants de Didiévi, le samedi 1er juin 2019, Henri Konan Bédié leur a confié qu' ils représentent "une source d'espérance pour un lendemain radieux". "Vous êtes la bonne graine attendue, dont la semence ce jour à Daoukro, est source d' espérance pour un lendemain radieux et encore plus merveilleux pour le PDCI-RDA dans le département de Didievi et dans la région du Bélier. Grâce à votre action, le village emblématique de notre guide Felix Houphouet-Boigny demeurera un bastion imprenable du PDCI-RDA", a indiqué le président du PDCI.

Ce message du "sphinx" de Daoukro est intervenu la veille de la cérémonie d' Ahoussou Jeannot. Faut-il y voir une stratégie de l'ancien président ivoirien pour couper l'herbe aux pieds de la nouvelle recrue d' Alassane Ouattara ?