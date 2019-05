Côte d’Ivoire: Ahoussou rejeté à Didiévi après son adhésion au RHDP

Ahoussou Jeannot, le président du sénat ivoirien, n’est pas le bienvenu dans son village de Didiévi. Son adhésion au parti RHDP dirigé par le Président Alassane Ouattara n’est pas du goût de certains originaires de Didiévi qui restent fidèles au PDCI-RDA.

Ahoussou Jeannot dénoncé par le Délégué général PDCI-RDA Saint-Etienne, Patrice Kanté, fils de Didiévi

Avant tout propos, je voudrais adresser mes salutations les plus distinguées au président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, homme de vision, de dialogue et de paix. Je voudrais également saluer respectueusement le Secrétaire exécutif du Parti, Maurice Kakou Guikahué, pour son courage, pour sa détermination et pour son engagement aux côtés du président Bédié. Enfin, mes salutations vont à l’endroit de l’ensemble des militants du PDCI-RDA, particulièrement ceux de Didiévi qui viennent d’être abandonnés par Jeannot Kouadio-Ahoussou. Abandonnés, mais pas orphelins. (Parce qu’avant lui, Didievi a toujours été un fief du Parti fondé par le président Félix Houphouët-Boigny. Et après lui, Didiévi restera un bastion du PDCI-RDA).

Le PDCI-RDA, parti fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, a besoin de tous ses fils et filles pour la reconquête du pouvoir d’Etat en 2020. C’est ce moment que certains cadres, qui ont bénéficié des grâces, des privilèges et des largesses du PDCI-RDA, ont choisi pour porter un coup dans le dos du parti. Sur cette longue liste figure, malheureusement pour Didievi, un de ses fils. Vous l’avez certainement compris, il est question du dénommé Jeannot Kouadio-Ahoussou. Celui-là même à qui le PDCI-RDA et son président Henri Konan Bédié ont tout donné. Je dis bien tout donné. Et je pèse mes mots. Député, ministre, président de Conseil régional, Premier ministre, Président du Sénat… tout ça, au nom du PDCI-RDA.

Aujourd’hui, ce fils indigne a décidé, contre toute attente, de déposer ses valises au RHDP unifié. Il est donc temps qu’on lui rappelle un de ces propos qu’il tenait à toutes les cérémonies du PDCI-RDA. ‘‘Celui qui trahit le PDCI-RDA, que l’âme de nos ancêtres et celle de feu le président Félix Houphouët-Boigny viennent le chercher’’. C’est lui-même qui l’a dit. Qu’il s’en souvienne ! Nous, fils et filles du grand centre qui avons cru en lui, respectons son choix. Toutefois, nous voudrions rappeler à qui veut l’entendre que son adhésion au RHDP n’engage que lui et lui seul. Dorénavant, il est comme un poisson hors de l’eau. Le grand centre en général et Didiévi en particulier ne se reconnaissent plus en lui.

Le grand centre en général et Didiévi en particulier resteront toujours fidèles au PDCI-RDA et à son président Henri Konan Bédié, contrairement à ce que tentent de faire croire certaines personnes aveuglées par des chimères, aux repères obsolètes, égarées et naviguant à vue, parce que dépassées par le cours des événements. Celui qui, hier, s’est appuyé sur l’Association des élus et cadres du grand centre pour parvenir à ses fins, court désormais à sa propre perte. Son esprit belliqueux et son incapacité à rassembler ont fait fuir la majorité de ces cadres. Qui ont créé une association similaire.

Parce qu’en dehors de ses sbires, Jeannot Kouadio-Ahoussou suspectait et torpillait tout le monde, auprès du président Bédié. C’est pourquoi les cadres et élus du grand centre doivent opérer la rupture avec lui. Nous les appelons à la mobilisation, dans les prochains jours pour le signifier de façon solennelle et continuer l’œuvre du parti autour du président Bédié. L’heure des ‘‘fidèle à Bédié et loyal à Ouattara’’ est donc derrière nous. Les masques sont tombés. Nous sommes donc dans le temps des inconditionnels du PDCI-RDA.

D’où cet appel pressant à tous les cadres et militants de Didiévi à rester vigilants et à l’écoute de la direction de leur parti, le PDCI-RDA. Surtout à ne pas s’associer à la cérémonie du 02 juin annoncée par Jeannot Kouadio-Ahoussou. Bientôt, dans la région du Bélier, des actions d’envergure seront menées sur le terrain, dans la dynamique de la victoire qui nous tend les bras. Enfin, nous demandons à tous les cadres et à tous les militants d’ici et d’ailleurs de rester unis et solidaires autour des idéaux du Parti, pour la reconquête du pouvoir d’Etat en 2020.

Fait à Abidjan, le 27 mai 2019