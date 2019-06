Foot : Vers une nouvelle finale entre le Wydad et l’ES Tunis ?

L’ES Tunis a remporté sa quatrième Ligue des champions africaine vendredi soir (1-0) après une polémique liée à l’arbitrage vidéo. Le Wydad Casablanca, finaliste malheureux, vient d’annoncer qu’il va saisir la FIFA et le TAS suite aux incidents survenus à Radès.

Le Wydad compte gâcher la fête à l’ES Tunis après la finale retour à Radès.

Finaliste malheureux de la Ligue des champions africaine, le Wydad Casablanca ne compte pas laisser le trophée à l’Espérance de Tunis. La finale retour de la compétition n’a pas pu être jouée à son terme vendredi à cause d’un fait de jeu. Ayant un avantage (1-0) face au club marocain, l’ES Tunis a remporté la partie alors que le match a été interrompu à la 58e minute de jeu. Ceci à cause d’un problème au niveau de l’arbitrage vidéo.

Suite à cette iniquité, le Wydad a annoncé samedi son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) et la FIFA dénonçant « un massacre arbitral ». « C’est injuste et nous ne comptons pas garder le silence. Nous allons recourir à toutes les procédures légales y compris la saisine du TAS et de la FIFA », a annoncé Saïd Naciri, le président du club dans des propos repris par l’agence de presse marocaine. La formation marocaine a reçu le soutien de sa fédération. Elle a annoncé qu’elle va accompagner le Wydad dans sa démarche.