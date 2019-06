Cameroun : La position de Samuel Eto'o sur Dieu et les Africains

L’ancien buteur des Lions indomptables Samuel Eto'o fustige l’attitude de nombreux Africains qui ne fournissent aucun effort mais ont tendance à attendre tout du Très Haut.

Samuel Eto'o déplore l’attitude de tout attendre de Dieu.

Samuel Eto'o n’a jamais caché son penchant pour le travail acharné. S’appuyant sur les difficultés de son parcours, l’ancien capitaine des Lions indomptables ne manque jamais d'inciter davantage de travail et d'efforts pour l’aboutissement des rêves. Seulement, si la part travail est déterminante, l’attaquant de Qatar Sport déplore une attitude de ses frères africains. Notamment, celle à tout remettre à Dieu.

« Le peuple noir est le seul peuple au monde qui remet tout à Dieu. Quand il faut se lever et chercher du travail pour nourrir ses enfants, il dit Dieu fera. Quand on les agresse et on annexe leurs pays pour les piller, au lieu de se défendre, ils disent encore un jour, on sera libre grâce à Dieu sauf quand il s'agit de danser et de multiplier des progénitures sans avenir », fustige Samuel Eto'o dans une publication sur la page Facebook « Events + ».

Le goléador de 38 ans dénonce cette « paresse » de ses frères du continent et leur demande de se ressaisir. « Pourquoi cette léthargie comateuse, peuple Africain? Vous pensez que Dieu est un assistant social qui va transformer votre paresse en victoire? Réveillons-nous ! », suggère Samuel Eto'o.