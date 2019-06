Côte d'Ivoire: Blé Goudé invité à rejoindre le RHDP

Le parti de Charles Blé Goudé s' active actuellement pour son congrès prévu pour le vendredi 16 août 2019. Mais au moment où les préparatifs vont bon train, le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l' égalité des peuples) a reçu une proposition de la part d'un député du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Un député RHDP fait une étrange proposition à Blé Goudé

Le samedi 8 juin 2019, invité spécial d' un rassemblement du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples à Sassandra, le député RHDP, Kébé Mahamadou, a saisi l' occasion pour tendre une perche aux partisans de Blé Goudé. Pour Joël Poté , vice-président du COJEP, cette cérémonie avait pour but de galvaniser les militants à l'approche du congrès. Cependant, le député Kébé Mahamadou a cru bon de faire un surprenant appel aux adeptes du COJEP, et partant à Blé Goudé.

"L' heure est venue pour que nous fassions la paix définitivement", a soutenu l' hôte de Joël Poté, qui a souligné qu' il "n' y a pas que la politique. Il faut penser développement". Il a aussi exhorté les jeunes du COJEP à prendre leur "part dans la construction de notre pays". "Les gouvernants actuels de notre pays font des efforts. Encourageons-les à nous aider. Tout ne doit pas être que politique politicienne", a ajouté le député de Sago-Dakpadou (sud-ouest du pays). Kébé Mahamadou est allé plus loin en demandant à Blé Goudé et les siens de "rejoindre le RHDP dans sa dynamique d' instaurer la paix et le développement dans le pays".

Cette invitation du cadre du RHDP parait curieuse d' autant plus que Charles Blé Goudé est l' un des fidèles parmi les fidèles de Laurent Gbagbo. On imagine mal son parti politique s' allier avec le camp d' Alassane Outtara. Cependant, dans un entretien paru dans Jeune Afrique, le patron du COJEP a assuré qu' il tend la main à l'actuel chef d' Etat ivoirien. Cette main tendue pourrait-elle aboutir à une alliance entre les deux hommes ?