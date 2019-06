Athlétisme : Marie Josée Ta Lou fait encore parler d' elle !

Marie Josée Ta Lou a réalisé une belle performance à la Diamond League 2019, le dimanche 16 juin 2019, à Rabat, au Maroc. La sprinteuse ivoirienne a terminé à la seconde position derrière la Nigériane Blessing Okagbare.

Marie Josée Ta Lou fait sensation

Avec un temps de 11''09, Marie Josée Ta Lou a raflé la seconde place au cours de la finale 100 m du meeting international Mohamed VI, le dimanche 16 juin au Maroc. L'athlète ivoirienne a été devancée par la coureuse nigériane Blessing Okagbare, qui a réalisé un temps de 11''05. La 3e place est revenue à la Canadienne Crystal Ammanuel (11''30).

"Merci seigneur, deuxième diamond league de la Saison, je termine 2e en 11s09. Mon meilleur temps de la saison. Tout doucement, mais sûrement, on avance, la saison est longue. Merci à Rabat pour l'accueil. On retourne bosser", a publié la championne d' Afrique sur son compte Instagram. Marie Josée Ta Lou s'est félicitée de sa performance malgré ma seconde place. "Le temps est excellent, en fait, j'ai fait la course que je voulais faire. C'est donc une excellente soirée, mais je devrais regarder la vidéo pour analyser ma course", a confié la "gazelle" ivoirienne à la fin de la course.

Marie Josée Ta Lou a également fait savoir que la prochaine étape pour elle, c'est la Prefonia Classic, qui se tiendra le dimanche 30 juin 2019. Il faut rappeler que lors du meeting de Rome, en Italie, le jeudi 6 juin 2019, la sprinteuse avait peu séduit en réalisant un temps de 11''14 aux 100 m. La course avait été dominée par Elaine Thompson , la championne olympique de Rio de Janeiro, qui avait couru la distance en 10''89.

Lors du Meeting de Montreuil, Marie Josée Ta Lou, alignée sur les 100 m, s'était blessée et dû terminer la course avec de l'aide. Fort heureusement, elle s'est vite remise et rassure déjà ses nombreux fans.