Can 2019 : Kamara Ibrahim rassure sur la prestation des Eléphants

A deux jours de l’entrée en lice des Eléphants à la Can 2019, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Kamara Ibrahim, au cours d’une conférence de presse tenue ce samedi, a affiché les ambitions de son équipe dans cette compétition.

Kamara Ibrahim ‘’ nos ambitions restent les mêmes qu’en 2015’’

La 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Egypte 2019) a effectivement débuté. Et les Éléphants de Côte d’Ivoire entreront en lice ce lundi 24 juin face aux Bafana Bafana d’Afrique du Sud à Al Salam Stadium du Caire. Le sélectionneur nationale, Kamara Ibrahim, lors d’une conférence de presse animée ce samedi 22 juin, a manifesté une totale confiance en son effectif.

''Nous sommes venus à cette CAN avec un groupe assez jeune. Certains sont à leur première CAN. Mais, je pense que les matches nous diront sur nos limites. Dans tous les cas, on est là pour faire une bonne compagne et essayer de représenter dignement le pays »a-t-il affirmé.

Vainqueur de la CAN des cadets en 2013 avec la Côte d’Ivoire et adjoint d’Hervé Renard lors du sacre continental des Eléphants en Guinée Equatoriale en 2015, Ibrahim Kamara communément appelé Kamso, est donc un technicien habitué au succès.

Pour sa première CAN en tant que numéro 1 du banc ivoirien, l’ancien international espère conduire sa jeune équipe sur le toit de l’Afrique au soir du 19 juillet. « C’est vrai qu’il y a des choses à améliorer. On travaille pour être prêt le jour J. En tout cas, nos ambitions restent les mêmes comme en 2015 », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le premier match des Eléphants, Kamara Ibrahim qui dit connaitre l’adversaire, espère déjouer les pièges de cette redoutable équipe des Bafana bafana. ‘’On connaît l'Afrique du Sud. Nous avons des informations. Nous les utiliserons du mieux possible. Nous espérons qu'on saura répondre aux problèmes qu'ils vont nous causer ‘’, dira-t-il.

Notons que Kamara Ibrahim et ses poulains ont reçu à leur hôtel, dans la soirée de ce Samedi, le ministre ivoirien des Sports, Danho Paulin et l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Egypte, Allou-Alou Eugène, qui sont venus transmettre le soutien du chef de l’Etat, Alassane Ouattara, aux Eléphants. ‘’Nous sommes avec vous, soyez sereins’’, a affirmé le ministre Danho.