Abobo aura son échangeur et son CHU, selon Amadou Gon Coulibaly

A Abobo, à la cérémonie de réouverture de l’Hôpital Général Félix Houphouët-Boigny, le 21 juin 2019 à Abidjan, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a annoncé la construction d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) et d’un échangeur dans la commune d’Abobo.

Un échangeur et un CHU pour Abobo, annonce le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly

Amadou Gon Coulibaly a de grands projets pour la commune d'Abobo. « Les études pour le Centre Hospitalier Universitaire, qui sera sur le site de Coco-Service, à l’entrée sud de la commune, sont achevées. Les financements sont bouclés et les appels d’offres seront lancés en septembre prochain. Ce CHU viendra renforcer et compléter la pyramide sanitaire dans cette grande et importante commune du District d’Abidjan », a indiqué Amadou Gon Coulibaly.

Initialement conçu pour être un Centre Hospitalier Régional (CHR), le projet a mué en CHU par la volonté du Président de la République Alassane Ouattara, a révélé le Chef du gouvernement. Comme à Cocody, Yopougon, et Marcory, le Premier Ministre a dit que le gouvernement a décidé de construire un échangeur à Abobo, afin de faciliter la mobilité des populations. Mais déjà, un vaste programme d’infrastructures y a cours, avec un accent particulier sur la réhabilitation de la voirie.

Parlant du Programme d’Urgence pour Abobo, estimé à 173 milliards de FCFA, Amadou Gon coulibaly a dit qu’il compte 83 projets à fort impact social. Au nombre de ceux-ci : 25 projets de renforcement des infrastructures économiques, 35 projets de mise aux normes des services et équipements sociaux collectifs, 14 projets d’amélioration de l’environnement urbain, 6 projets de promotion de la sécurité et de la protection civile et 3 projets d’appui à l’insertion économique des jeunes.