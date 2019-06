CAN 2019: Guillaume Soro réagit après la victoire des Éléphants

Après la victoire des Eléphants de Côte d'Ivoire face à l'Afrique du Sud ce lundi, plusieurs voix se sont levées pour saluer ce bon résultat des poulains de Kamara Ibrahim dont l'ancien premier ministre ivoirien, Guillaume Soro.

Guillaume Soro félicite les Eléphants après leur victoire

Entrée réussie pour les Eléphants de Côte d’Ivoire dans la Coupe d’Afrique des nations. La capitaine Serge Aurier et ses coéquipiers sont venus à bout de l’Afrique du Sud sur le score de (1-0) ce lundi 24 juin 2019. Un but inscrit en seconde mi-temps (64e minute) par Jonathan Kodja qui a bien repris un centre de Max Gradel.

Un score qui aurait été encore plus large n’eut été la malchance des ivoiriens devant les buts sud-africains. Cependant, les Eléphants qui donnent l’impression d’avoir montré une petite partie de leur savoir-faire, ont rassuré les ivoiriens qui doutaient de l’équipe nationale. Durant toute la rencontre, les joueurs ivoiriens ont fait preuve de combativité, ils se sont battus sur tous les ballons, et ce jusqu’au coup de sifflet final.

Une première victoire qui met déjà la joie dans le cœur des ivoiriens. Et l’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, n’est pas resté indifférent. Juste apres la victoire, il a adressé, via un post sur son compte facebook, un message de félicitations aux pachydermes ivoiriens. ‘’Félicitations aux Éléphants de Côte d’Ivoire qui se sont brillamment imposés cet après midi face aux Bafana bafana d’Afrique du Sud pour leur entrée en lice à la Can 2019. Tous avec les Éléphants!’’ a écrit Guillaume Soro.

Notons que bien avant la rencontre de ce lundi, les poulains de Kamara Ibrahim ont récu un soutien de taille. Celui de l’ancien capitaine des Eléphants, Didier Drogba, qui dans une vidéo publiée sur son compte twitter, a encouragé ‘’ses jeunes frères‘’ à se battre pour la nation. ‘’Nouvelle can, première Can pour certains, laissez-vous guider par les anciens. Très très bonne Can à vous. Toute la Côte d’Ivoire vous soutient. Donc ne réfléchissez même pas, jouez à fond, et nous sommes là en tant qu’anciens Eléphants pour vous protéger. Donc n’ayez pas peur, allez-y. Ramenez-nous cette coupe’’, a soutenu Didier Drogba.

Les Eléphants de Côte d’Ivoire, pour leur deuxième sortie, affronteront ce vendredi le Maroc d’Hervé Renard qui a même assisté à cette rencontre entre ivoiriens et sud africains.