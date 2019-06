Serge Aurier aux ivoiriens: ‘’ Nous avons besoin de vos prières’’

Présents à la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations en Egypte, les Eléphants de Côte d’Ivoire font leur entrée ce lundi face à l’Afrique du Sud. A cet effet, le capitaine des ivoiriens, Serge Aurier a demandé au peuple ivoirien de se dresser comme un seul homme derrière l’équipe nationale.

Serge Aurier : ‘’ Que les ivoiriens sachent que nous sommes embarqués dans le même bateau''

Serge Aurier et ses coéquipiers sont prêts pour en découdre avec les Bafana Bafana d’ Afrique du Sud ce lundi. Le capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire est convaincu que le groupe ivoirien a les capacités de réussir son entrée dans la compétition et de faire une bonne campagne. ‘’ Nous ne ressentons aucune pression. C’est vrai que nous avons beaucoup de jeunes joueurs avec nous. Mais, nous disposons d’un groupe de qualité pour faire une bonne compétition. On connaît nos lacunes et on essaie de les améliorer pour être prêt le jour j’’ a confié le défenseur de Tottenham en conférence de presse d’avant match.

Conscients d’être tombés dans une poule très relevée en compagnie de l’Afrique du Sud, du Maroc et de la Namibie, les Eléphants par la voie de leur capitaine, ont promi de mouiller le maillot afin de faire honneur au drapeau ivoirien. ‘’ Nous sommes effectivement dans un groupe très relevé. Mais, nous avons l’ambition de sortir de ce groupe quelque soit les adversaires en face. Nous savons pourquoi nous sommes-là. On prendra match par match pour avancer dans la compétition’’ a-t-il ajouté.

Pour rappel, la dernière coupe d’Afrique des Eléphants de Côte d’Ivoire en 2017 a été catastrophique. Les Eléphants, sacrés champions en 2015, n’ont pas échappé à ‘’la malédiction des champions’’ et sont sortis dès le premier tour lors de l’édition suivante, en enregistrant 2 matchs nuls et une défaite. Un parcours que le capitaine des Eléphants a déjà laissé dans les oubliettes. ‘’ Nous avons oublié cette CAN du Gabon. Aujourd’hui, c’est une nouvelle génération qui est là. C’est à nous de bien faire et de bien représenter notre pays en Égypte. Nous sommes venus avec les mêmes ambitions qu’en 2015. Et, même si nous nous sommes qualifiés difficilement, ou que nous soyons dans une poule très difficile, nous nous donnerons à 100% pour le pays’’ a déclaré Serge Aurier avant de lancer un message fort au peuple ivoirien. .‘’ Il faut que les Ivoiriens sachent que nous sommes embarqués dans le même bateau. Qu’ils ne disent surtout pas que ne mouillons pas le maillot pour le pays. Bien au contraire. Nous sommes les plus malheureux quand il y a échec. Pour cette CAN nous avons besoin de leurs prières et leurs soutiens. C’est ensemble dans l’union que nous irons loin. Et, je pense qu’à la fin de cette compétition, nous serons tous contents’’ a-t-il aconclut.