Côte d' Ivoire: Une base de l' armée de l'air à Daloa, voici sa mission

La ville de Daloa accueille bientôt une base de l' armée de l'air. L'information a été livrée le mercredi 26 juin 2019, à l'issue d'un Conseil des ministres.

L' armée de l'air s'installe à Daloa

Un Conseil des ministres a eu lieu le mercredi 26 juin 2019 sous la présidence du chef de l' État, Alassane Ouattara. L' on apprend au travers du communiqué final que la ville de Daloa (centre-ouest du pays) recevra dans les prochains jours une base de l' armée de l' air. "Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, un décret portant création sur le site de l'aérodrome de l'aéroport de Daloa. Cette base militaire est créée dans l’intérêt stratégique de la défense nationale. Elle permettra notamment de sécuriser les installations et équipements militaires récemment acquis par l’Etat", a annoncé Sidi Touré Tiémoko, le porte-parole du gouvernement.

Il faut souligner que le jeudi 25 avril 2019, la Côte d' Ivoire avait réceptionné les clés d' un nouvel avion, notamment un CASA C 295 W, long de 24,45m, haut de 8,66m avec une envergure de 25,81m. Présent à la cérémonie de réception, Hamed Bakayoko, ministre d' État, ministre de la Défense, n'a pas dissimulé sa joie. "C’est avec un grand plaisir que je prends part à cette cérémonie de réception et de baptême d’un aéronef neuf pour les forces armées de Côte d’Ivoire de type CASA C 295 W. Cette cérémonie me donne l’opportunité de saluer la belle coopération entre la Côte d’Ivoire, l’Espagne et la France dont Airbus, le constructeur de l’avion", a indiqué l'ex-ministre de l' Intérieur.

Et Hamed Bakayoko d' ajouter : "En 2011, l’ armée de l’air de Côte d’ Ivoire était dotée de dynamiques et vaillants officiers et sous-officiers et n’avait quasiment aucun aéronef. Ceux qui existaient étaient quasiment en panne. Aujourd’hui, c’est plusieurs aéronefs, dont trois MI24, un MI17, 2 avions-jiggers parfaitement rénovés, un hélicoptère)."

La nouvelle base de l' armée de l'air de Daloa vient s' ajouter à celles de Bouaké et d' Abidjan.