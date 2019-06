CAN 2019 : Le Nigéria se qualifie pour les huitièmes de finale

Dans le groupe B, le Nigéria s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN 2019, en s'imposant face à la Guinée (1-0), ce mercredi 26 juin 2019 au stade d' Alexandrie. Les Super Eagles réalisent une seconde victoire.

La CAN 2019 sourit au Nigéria

Un seul but a suffi au Nigéria pour prendre le dessus devant la Guinée. Il a été inscrit par Kenneth Omeruo à la 74e sur un corner. Les Super Eagles ont fait le nécessaire pour arracher leur ticket pour les huitièmes de finale. Les protégés de Gernot Rohr ont vite imposé leur marque à l'entame de la rencontre, malgré une timide résistance guinéenne. Mais ils n'ont pu trouver le chemin des filets avant la période d'oxygénation.

Du retour des vestiaires, l'équipe nigériane a continué à maintenir la pression sur la sélection guinéenne. Cela va s'avérer payant, car elle a fini par trouver la faille à un quart d'heure du temps règlementaire.

La CAN 2019 se passe bien pour le Nigéria, qui enregistre sa deuxième victoire. Lors de son premier match, l'équipe d' Ahmed Musa a peiné face au Burundi, un adversaire inexpérimenté, pendant plus d'une heure. La délivrance est survenue à la 77e minute par l'intermédiaire de Odion Ighalo. Au coup de sifflet final, les Nigérians se sont imposés sur la plus petite marque.

Suite à ce second succès, le Nigéria s'empare de la première place de la poule B. Pour sa part, le Sily national se met en difficulté pour la suite de la Coupe d' Afrique des nations. En effet, les Guinéens ont dû se contenter d'un match nul contre Magadascar lors de leur première sortie. La défaite encaissée sur la pelouse du stade d' Alexandrie ne fait que compliquer les calculs pour les hommes de Paul Put. Le 3e et dernier match de la Guinée est prévu contre le Burundi le dimanche 30 juin.