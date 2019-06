Le Premier ministre malien, porteur d'un message à Alassane Ouattara

Alassane Ouattara a eu un échange avec Boubou Cissé, le Premier ministre malien, actuellement en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, rapporte la présidence ivoirienne.

Alassane Ouattara reçoit un message d' IBK

Séjournant sur les bords de la lagune Ebrié dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail, Boubou Cissé, le Premier ministre malien, a eu un entretien avec Alassane Ouattara, le jeudi 27 juin 2019. Le chef du gouvernement du Mali a profité de sa rencontre avec le président ivoirien pour lui transmettre un message d' Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), chef d' Etat malien.

Boubou Cissé a traduit les salutations fraternelles d'IBK à Alassane Ouattara. Selon une source proche de la présidence de la République de Côte d' Ivoire, le Premier ministre du Mali a également saisi l'occasion pour exprimer la gratitude du peuple malien au numéro un ivoirien pour "son playdoyer au Conseil de sécurité des Nation unies et sa décision historique d'envoyer un contingent ivoirien à la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, NDLR).

L'hôte de la Côte d' Ivoire a souhaité que la coopérations entre la Côte d' Ivoire et le Mali, notamment dans le domaine de l'énergie et des échanges commerciaux, soit renforcée et s'étendre à la santé et l'éduation.

Avant sa rencontre avec Alassane Ouattara, Boubou Cissé a eu une séance de travail avec Amadou Gon Coulibaly. "Nous sommes là pour consolider les relations qui existent entre nos deux pays et les diversifier vers d’autres secteurs qui sont aussi importants pour le développement économique du Mali", a-t-il déclaré.

Pour sa part, le chef du gouvernement de la Côte d' Ivoire a fait savoir qu'ils vont "faire des recommandations aux deux chefs d’Etat".

Boubou Cissé a été nommé à la tête du gouvernement malien le 22 avril 2019. Il avait occupé le poste de ministre de l'Industrie et des Mines en 2013 et celui de ministre des Mines un an plus tard.