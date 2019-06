Le PDCI-RDA engage des avocats contre Ouattara et le RHDP

Le PDCI-RDA commence à en avoir marre de l’utilisation abusive de son logo par le RHDP, parti dirigé par le chef de l’Etat Alassane Ouattara. Jeudi, au terme d’un Bureau politique, Henri Konan Bédié, le président du parti, a instruit le Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA à mobiliser les avocats du parti ‘’pour obtenir le retrait définitif du logo du PDCI-RDA de celui du parti unifié RHDP’’. C’est en tout cas ce qui ressort du communiqué final de cette rencontre.

Le Bureau Politique du PDCI-RDA s’est réuni, le jeudi 27 juin 2019, de 16H00 à 19H00, au siège du parti, sis à Cocody, sous la présidence de Son Excellence, Henri KONAN BEDIE, Président du PDCI-RDA. Deux points étaient inscrits à l’ordre du jour de cette rencontre. 1- Bilan des activités de la Direction du Parti depuis le 6ème Congrès Extraordinaire, du 15 octobre 2018; 2-Analyse de la situation socio- Politique du Pays. 3- Divers Après l’adoption de l’ordre du jour, le Président du parti a donné la parole au Secrétaire Exécutif du Parti pour aborder le premier point.

Dans son exposé, le Secrétaire Exécutif du Parti a mis l’accent sur: - la réussite de l’opération de redimensionnement des structures de base du Parti qui s’est soldée par la création de 349 Délégations Départementales et Communales, 4.500 Sections et 45.000 Comités de base. Il a fait observer que le rajeunissement des Délégués Départementaux et Communaux, dont 60% ont moins de 50 ans, a favorisé : - l’engouement suscité par l’immatriculation des militants, malgré quelques difficultés logistiques, -la création des groupes de soutien, aussi bien à l’étranger qu’en Côte d’Ivoire, - le renforcement de la communication du PDCI-RDA, Il a, en outre, rappelé la nécessité de la prise en mains du dossier des cotisations du Parti, avant la prochaine réunion du Bureau Politique.

Ensuite, le Président du Parti a pris la parole pour faire l’analyse de l’actualité socio-politique, en rappelant certains faits qu’il a eu à dénoncer le 05 juin 2019, lors d’une rencontre à Daoukro, avec une délégation de militants de Koumassi, venue lui rendre une visite de travail. Ces faits concernent: -l’orpaillage clandestin, mené par des bandes armées, ayant un effet destructeur sur l’équilibre des éco-systèmes, principalement une pollution des nappes phréatiques et des cours d’eau, -la fraude sur la nationalité ivoirienne,

-les conflits intercommunautaires, comme le plus récent intervenu à Béoumi, Après ce rappel des faits, pour lesquels le gouvernement, à travers un communiqué officiel, s’est indigné à tort, prétextant qu’en sa qualité d’ancien chef de l’Etat, il était soumis au devoir de réserve, le Président du PDCI-RDA a indiqué des pistes de solutions et invité le gouvernement à s’y investir pour mettre fin à ces fléaux, dans l’optique de préserver la coexistence pacifique entre les différentes composantes de la nation ivoirienne, plutôt que de raviver les thèses infondées de la xénophobie et de la haine de l’étranger.

De même, le Président du Parti a rappelé et condamné le net recul dans les acquis démocratiques, en raison de la volonté des tenants du pouvoir exécutif d’obliger tous les responsables des institutions de la République et des services publics à adhérer de force au RHDP, parti unifié, sous peine d’être limogés de leurs fonctions. Enfin, le Président du Parti a recommandé au gouvernement la prorogation, d’une durée de deux (2) ans, de la validité des cartes nationales d’identité arrivées à expiration, dès juin 2019 ;

A l’effet de permettre aux six (6) millions de nouvelles personnes, éligibles à la détention de ces pièces, de s’en procurer pour effectuer leurs formalités d’inscription sur la liste électorale à réviser. Après cet examen général, le Président du parti a instruit le Secrétaire Exécutif du Parti à mener les actions prioritaires suivantes: - la mobilisation des avocats du parti pour obtenir le retrait définitif du logo du PDCI-RDA de celui du parti unifié RHDP; -l’élaboration du budget des activités du parti, couvrant la période allant de juillet 2019 à fin décembre 2020; - l’élaboration du programme de gouvernement 2020-2025 du Parti,

-l’élaboration du plan de communication du parti, en liaison avec une agence de communication de notoriété internationale; - la finalisation de la plateforme, non idéologique, de collaboration entre le PDCI-RDA, les forces vives de la nation, la société civile et les partis politiques qui le désirent, - la poursuite et la réalisation effective de la réforme de la Commission Électorale Indépendante, en collaboration avec les partis politiques de l’opposition ivoirienne, dont EDS et LIDER partageant la même vision que le PDCI-RDA, pour une réforme profonde de cette institution.

Cette vision s’oppose à celle du gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, qui propose une simple recomposition des membres de celle-ci, avec le maintien des représentants du pouvoir exécutif et de certaines institutions de la république. Ce qui ne garantit pas la neutralité, l’indépendance et l’impartialité de cet important organe. Le Président du parti a également informé le bureau politique de la tenue d’une prochaine session, en vue de la convocation de la convention d’investiture du candidat du parti pour l’élection présidentielle d’octobre 2020.

Enfin, le Président du Parti a instruit le Secrétaire Exécutif du Parti, à l’effet d’entreprendre, sans délai, une tournée dans les zones politiques du Parti pour harmoniser les actions des différents responsables de terrain. Après un débat franc, fraternel, démocratique et très enrichissant entre ses membres, le Bureau Politique a: -adopté à l’unanimité, le bilan des activités du premier semestre 2019 et le programme d’activités du second semestre 2019, conformément aux instructions et orientations données par le Président du parti,

-renouvelé sa fidélité, sa loyauté et son soutien, sans faille au Président du Parti ; -adressé une motion de soutien et d’encouragement au Président du Parti. C’est dans une ferveur militante que le Président du parti a clos les travaux de la dixième réunion du bureau politique, tout en souhaitant bon retour en famille à tous les participants de cette session du bureau politique.

Fait à Abidjan, le 27 juin 2019

Pour le Bureau Politique

Pierre Narcisse N’DRI KOUADIO

Porte-Parole du PDCI-RDA