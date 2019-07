Côte d'Ivoire: Avant 2020, Billon et Koulibaly chez Vladimir Poutine

Alors que la tension est à son comble à Abidjan, à 16 mois de l'élection présidentielle, Jean-Louis Billon et Mamadou Koulibaly se sont envolés pour la Russie. Les deux acteurs politiques ivoiriens participent à la 2e édition du Forum international du parlementarisme.

Billon et Mamadou Koulibaly, quelque chose se passe à Moscou

Les délégations parlementaires de 132 pays se sont retrouvées à Moscou pour prendre part aux travaux de la 2e édition du Forum international du parlementarisme qui se sont ouverts, ce lundi, dans la capitale russe. Ces assises porteront sur plusieurs thématiques, entre autres « Le dialogue des législateurs pour assurer la paix et la stabilité », « Législation et cadre juridique du futur digital : défis et solutions » et « La coopération interparlementaire, principes, tendances et institutions ».

La délégation ivoirienne est constituée de Jean-Louis Billon et Mamadou Koulibaly, tous deux opposants au régime d'Alassane Ouattara. Ces deux Ivoiriens prendront également part, ce 3 juillet, à la conférence parlementaire «Russie-Afrique» pour le développement de la coopération entre le pays du président Vladimir Poutine et le continent noir.

Notons que le 12 juin dernier, Simone Gbagbo était également l'invitée de son excellence Baikov Vladimir Anatolievich, Ambassadeur de la République fédérale de Russie en Côte d’Ivoire, pour la célébration de la fête nationale russe au Palm Club Hôtel d’Abidjan.

Ce rapprochement entre la Russie et l'opposition ivoirienne ne cache-t-elle pas une anguille sous roche à l'approche de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire ?