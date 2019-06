CAN 2019 : Vers une absence de la star sénégalaise Sadio Mané ?

Le Sénégal pourrait débuter la Coupe d’Afrique des nations sans son attaquant vedette Sadio Mané. Le joueur de 27 ans aurait cumulé des cartons lors des éliminatoires.

Sadio Mané va-t-il manquer la première sortie des Lions de la Téranga ?

Les Lions de la Téranga pourraient entamer la Coupe d’Afrique des nations sans Sadio Mané. L’attaquant de Liverpool ne devrait pas disputer le premier match du Sénégal le 23 juin face à la Tanzanie. Celui-ci pourrait manquer cette rencontre suite à un cumul de cartons lors de la campagne des éliminatoires comme le révèle le journal local Record.

La Fédération sénégalaise de football n’entend pas entamer la CAN sans sa star Sadio Mané. Elle dément à cet effet cette information, indiquant que l’arbitre du match entre le Sénégal et Madagascar n’a pas noté le carton jaune reçu par Mané dans son rapport. Pour cela, la fédération estime que le joueur de Liverpool doit disputer le premier match de la CAN 2019. Déjà englué dans plusieurs scandales, la Confédération africaine de football (CAF) devra trancher sur cette affaire avant la première sortie des Sénégalais le 23 juin.

Les Lions de la Téranga évolueront dans la poule C aux côtés de l’Algérie, du Kenya et de la Tanzanie. Les Sénégalais font partie des favoris au titre. Ils courent après leur tout premier sacre continental. Leur meilleure performance est la finale perdue aux tirs au but en 2002 contre le Cameroun.