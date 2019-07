Sidiki Diabaté bluffe les Éléphants, ce qu'il a fait avant le duel CI-Algérie

Sidiki Diabaté avait fait une promesse aux Ivoiriens avant la confrontation Côte d'Ivoire-Mali dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations qui se tient en Egypte depuis le 19 juillet 2019. Le chanteur malien s'est dit prêt à interpréter l'hymne national ivoirien à l'aide d'une kora.

Sidiki Diabaté reconnaît la suprématie des Éléphants

La Côte d'Ivoire et le Mali ont croisé le fer lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019. Ce match a tourné en faveur des Eléphants qui ont pris le dessus sur les Aigles du Mali grâce à un but inscrit par Wilfried Zaha à la 76e minute. Malgré une belle prestation, Abdoulaye Diaby et ses coéquipiers ont péché dans la finition.

Avant le match, les supporters ivoiriens et maliens n'ont pas hésité à se lancer des piques. Sidiki Diabaté n'est pas resté en marge de la ferveur suscitée par le match entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le chanteur malien avait promis de jouer l'hymne national de la Côte d'Ivoire au cas où les Éléphants l'emportaient sur les Aigles. Le lundi 8 juillet 2019, les Maliens sont tombés devant les protégés de Kamara Ibrahim, le sélectionneur ivoirien.

"Vous avez gagné. Vous êtes les champions. La Côte d'Ivoire a gagné. Mon équipe a très bien joué, mais hélas, vous restez les champions. Je vous félicite, car si le Mali et la Côte d' Ivoire sont deux pays frères, chacun supporte son équipe. C'est le fairplay", a déclaré Sidiki Diabaté dans une vidéo postée sur son compte officiel Facebook. Puis, le jeune artiste a magistralement interprété l'hymne ivoirien avec sa kora.

Sidiki Diabaté est très lié à la Côte d'Ivoire. Le Malien a même été invité récemment par le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, pour une cérémonie dans un hôtel huppé d' Abidjan. Le chanteur a été plusieurs fois en attraction sur les bords de la lagune Ebrié et compte de nombreux fans au pays d' Alassane Ouattara.