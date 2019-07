Côte d’Ivoire : Serey Die quitte les Eléphants par la petite porte

Le milieu de terrain ivoirien Geoffroy Serey Die devrait prendre sa retraite internationale après l’élimination des Eléphants à la CAN 2019. Le capitaine de la sélection s’est loupé durant les tirs aux buts contre les Fennecs jeudi à Suez.

C’était la dernière CAN pour Serey Die.

Il s’attendait à une autre fin avec les Eléphants mais le sort en décidé autrement pour Serey Die. Jeudi à Suez, le capitaine de la Côte d’Ivoire s’est loupé lors de la séance des tirs aux buts. Son pénalty aurait permis de relancer les Ivoiriens dans cette séance dominée par les Algériens (1-1, 4-3 a.p TAB).

C’est sur ce triste sort, avec le souvenir de ce poteau sortant, que Serey Die quitte la sélection ivoirienne. Lors du dernier match de poules remporté par les Eléphants (4-1) contre la Namibie, le milieu de terrain de 34 ans avait indiqué qu’il s’agissait de sa dernière CAN avec le maillot de l’équipe nationale. « Je suis à ma dernière CAN. C’est ma dernière CAN. Je suis heureux », avait lancé le joueur du FC Bâle (Suisse) désigné homme du match de cette rencontre.

L’aventure de Serey Die avec les Eléphants a débuté en mars 2013 contre la Gambie (victoire 3-0). La rencontre comptait pour les éliminatoires de la Coupe du monde Brésil 2014. Avec la Côte d’Ivoire, le milieu de terrain a disputé ce Mondial et trois CAN (2015, 2017 et 2019). Auteur de 44 sélections et un but chez l’équipe nationale, Serey Die a contribué au deuxième sacre continental de la Côte d’Ivoire en 2015.